Gabriela Sabatini: “Je pense qu’il est difficile pour les tournois de se tenir cette année”

L’ancien joueur de tennis argentin Gabriela Sabatini Il a avoué dans une interview au Times of India, qu’il voyait très compliqué que nous puissions voir le tennis en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde: “Je vois qu’il est difficile pour les tournois d’avoir lieu cette année. Pour l’instant, il est très difficile de penser à l’avenir lorsque la situation est ce qu’elle est. Nous devons éviter les foules lors des événements sportifs, car en ce moment, la chose la plus importante est de rester à la maison et de rester en bonne santé. Ce n’est pas une blague “, a déclaré l’ancien numéro trois mondial. .

