Gael Monfils affrontera Novak Djokovic. Stefanos Tsitsipas et Evans avancent

N ° mondial 9 Gael Monfils en est à sa troisième demi-finale consécutive, battant Richard Gasquet 6-3, 6-3 en une heure et 13 minutes pour la 11e victoire sur un compatriote en 18 rencontres. Gael a maintenant 16-2 en 2020, poursuivant sa belle course et affrontant le numéro un mondial.

1 Novak Djokovic en demi-finale, dans ce qui devrait être un véritable test de ses capacités actuelles. Perdant 13 points en neuf matchs de service, Monfils s’est cassé une fois et ce n’était pas suffisant pour assurer la sécurité de Gasquet, jouant contre 19 chances de pause et se cassant quatre fois pour pousser Gael au-dessus de la ligne d’arrivée.

Le joueur le mieux classé a créé pas moins de 11 occasions de faire une pause dans le premier match, en saisissant deux lors des matchs cinq et neuf pour clôturer le set après une erreur de drop de Gasquet. Jouant dans un avantage de 5-1 dans le deuxième set, Gael a subi une pause pendant qu’il servait pour le match avant de sceller l’accord avec un revers de la ligne gagnante à 5-3 pour atteindre les quatre derniers pour la deuxième année consécutive à Dubaï.

La deuxième tête de série et le finaliste de l’an dernier, Stefanos Tsitsipas, ont renversé Jan-Lennard Struff 4-6, 6-4, 6-4 en deux heures et 22 minutes après une journée difficile au bureau. L’Allemand a remporté ses deux rencontres précédentes en 2019 et a de nouveau pris un excellent départ dans celui-ci, prenant le premier match avant que Tsitsipas ne prenne les commandes dans les sets deux et trois pour franchir la ligne d’arrivée en premier et rester sur la course au titre.

Ce fut un match fantastique du début à la fin, avec plus de gagnants que d’erreurs directes sur le décompte des deux joueurs, avec seulement trois pauses au total qui ont déterminé le vainqueur de chaque set. Servant à seulement 49%, Struff a évité les points de rupture dans le premier match et a saisi une pause dans le match dix après un échange incroyable pour un 6-4.

Stefanos a rebondi au début du deuxième set lorsque le coup droit de Struff a atterri longtemps, repoussant deux occasions de pause à 5-4 pour réclamer le set et mettre en place un décideur où il avait l’élan maintenant. Le Grec n’a perdu que cinq points dans le dernier set et l’Allemand n’a pas pu suivre ce rythme, gaspillant trois points de match à 4-4 pour donner le service après un coup droit lâche, permettant à Stefanos de terminer le travail avec un vainqueur de service quelques minutes plus tard et restez sur le parcours du titre.

Là-bas, Tsitsipas affrontera Daniel Evans, qui se qualifie pour la première fois en demi-finale de l’ATP 500, battant Andrey Rublev 6-2, 7-6 en deux heures et 11 minutes exténuantes. Le Britannique a sauvé huit chances de pause sur dix et a marqué quatre pauses, dominant dans le premier match et rebondissant dans le set numéro deux pour effacer le déficit et avancer.

Andrey est revenu à 15 avec un succès fracassant dans le dixième match pour prolonger le set, perdant deux points de set dans le bris d’égalité à 6-5 et 9-8 tout en repoussant deux balles de match entre les deux pour rester verrouillé à 9-9. Daniel a décroché une autre mini-pause à 10-9 pour sceller l’accord et continuer là où il est parti à Adélaïde et à Rotterdam.