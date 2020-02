Gael Monfils bat Felix Auger-Aliassime pour défendre son titre ATP Rotterdam

Le Français Gael Monfils a embarqué pour jouer son deuxième titre ATP consécutif aux Pays-Bas. Et le jeune Canadien Felix Auger-Aliassime disputait sa quatrième finale ATP (et la première en dur) et était en quête de son premier titre en carrière.

Gael Monfils a battu Auger-Aliassime 6-2, 6-4 et a défendu son titre néerlandais à l’ATP Rotterdam 2020 lors de sa neuvième victoire consécutive sur l’ATP Tour.

Premier set: tennis parsemé d’erreurs de Felix Auger-Aliassime

Auger-Aliassime a ouvert le match pour le titre en maintenant son service à 15. Dans le match suivant, Monfils a produit une rafale d’erreurs directes et a maintenu son service à 1-1 après avoir abordé une égalité.

Trois fautes directes de Felix ont donné à Gaël trois occasions de pause. Avec l’adolescent à venir avec des coups droits massifs et un fracas aérien, ils ont tous été effacés. Suivi d’une volée et d’un coup droit croisé important Auger-Aliassime mené par 2-1.

Jeu courageux de la FAA!

Rien n’est une cause perdue pour ce type 😲 @ Gael_Monfils @abnamrowtt pic.twitter.com/ATYIfNxJXx

– Tennis TV (@TennisTV) 16 février 2020

Plus tard, Monfils a rapidement terminé son match de service à 2-2. Dans le match suivant, malgré des tirs à couper le souffle, Felix était erratique en jouant sur de gros points. Il détenait des points de jeu mais les a gaspillés avec des erreurs non forcées.

Une autre erreur a donné à Monfils une chance de pause, avec le Français sprintant vers le tir de largage, Gael a réalisé un revers solide et mené par une pause à 3-2.

Felix avait un point de retour dans le match suivant, mais un coup droit de quelques centimètres de large a dissous la chance et Monfils s’est rapidement consolidé pour une avance de 4-2.

Avec les erreurs non forcées de Felix et les doubles fautes persistantes dans le match, Monfils a rencontré de multiples chances de mener à une double pause. Il revenait tout juste des tirs du Canadien, Felix ayant un large coup droit, le joueur français mené par 5-2. Il a scellé le set 6-2 en 40 minutes, car Auger-Aliassime ne pouvait pas rendre ses services.

Le champion en titre est en tête de la finale @abnamrowtt 👏 @ Gael_Monfils prend le premier set 6-2 contre Auger-Aliassime. pic.twitter.com/2bzJ1x8DRE

– ATP Tour (@atptour) 16 février 2020

Deuxième set: Gael Monfils a défendu son titre néerlandais!

Le Canadien a présenté un match de tennis similaire au deuxième set. Auger-Aliassime ne pouvait pas contrôler ses erreurs directes et Monfils menait confortablement par 2-0.

Le numéro neuf mondial Monfils a de nouveau reçu trois points de rupture à 3-1 et avec Felix plaçant un coup droit de l’autre côté des lignes de tramway, Gael Monfils menait 4-1. Par la suite, il s’agissait d’un trafic à sens unique sur la route de Gael.

Réflexes de Gael Monfils!

Éclaircir les mains de @Gael_Monfils ⚡️

La magie pure de la Monf à Rotterdam! pic.twitter.com/F8iA4kUFJD

– Tennis TV (@TennisTV) 16 février 2020

Alors que Monfils servait pour le championnat à 5-2, le set a dévié de la normale. Le Canadien a joué un tennis incroyable et a sauvé quatre balles de match et a maintenu l’action à 5-3.

Sensationnel.

Auger Aliassime sauve 4 députés et récupère une pause…

– José Morgado (@josemorgado) 16 février 2020

Felix a servi à rester dans le match à 5-4. Mais Monfils servait à nouveau pour son titre à Rotterdam et a finalement clôturé le match à la cinquième balle de match.

Champion!!

Monfils (🎥 @ TennisTV) pic.twitter.com/6IRa6PPQBf

– doublefault28 (@ doublefault28) 16 février 2020