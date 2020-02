Gael Monfils, David Goffin et Richard Gasquet atteignent leurs quartiers

Le premier champion montpelliérain, Gael Monfils, est en quart de finale de l’épreuve à domicile, battant Adrian Mannarino 4-6, 6-1, 6-4 en deux heures. Gael s’est cassé trois fois, récupérant après un départ lent pour dominer dans le set numéro deux et surmontant un déficit de pause au début du troisième pour franchir la ligne d’arrivée en premier, assurant cinq pauses sur 14 chances.

Mannarino était là pour se battre dans le premier match, s’inclinant 2-0 avant de prendre six des huit derniers matchs pour 6-4 grâce à des pauses dans les matchs trois et cinq. Prenant en charge le set numéro deux, Gael a dominé son adversaire au service et au retour, ne faisant jamais face à des points de rupture et volant le service d’Adrian dans les matchs quatre et six pour saisir le set 6-1 et prendre de l’élan avant le décideur.

Là, Mannarino a eu un avantage précoce avant que Monfils ne passe à la vitesse supérieure, tirant la pause en arrière et en sécurisant une autre à 2-2 pour avancer, offrant trois prises puissantes pour sceller l’affaire dans le dixième match et réserver la place dans le trimestres.

David Goffin a battu Alexander Bublik 6-3, 7-6 en une heure et 46 minutes, repoussant cinq occasions de pause au deuxième set tie-break pour conclure le triomphe en deux sets. Le Belge a sauvé cinq des six chances de pause, limitant les dégâts dans ses matchs et profitant de 12 doubles fautes de l’explosif kazakh qui a été brisé trois fois sur neuf chances offertes à un adversaire mieux classé, gaspillant ainsi une chance énorme d’au moins définir un décideur.

Goffin a bien servi dans le premier match, offrant des pauses dans les matchs sept et neuf pour un 6-3, devant travailler plus dur dans le set numéro deux car il a changé les pauses dans les matchs cinq et six pour rester verrouillé jusqu’au bris d’égalité (Bublik avait plus de chances dans ces derniers matchs).

Là, le jeune a gaspillé ces cinq occasions à partir de 6-4, perdant le briseur 11-9 pour propulser David dans les huit derniers sans avoir à jouer un décideur. Pierre-Hugues Herbert est un autre Français qui est toujours sur le parcours du titre, évinçant le Canadien en difficulté Felix Auger-Aliassime 7-6, 7-5 en une heure et 48 minutes pour la place dans les huit derniers.

Ce fut une rencontre rapprochée avec seulement quatre points de plus sur le décompte du Français, ce qui lui a permis d’économiser une seule chance de pause et de gagner une pause tardive dans le deuxième set qui l’a ramené à la maison. Pierre-Hugues a décroché le bris d’égalité dans le set d’ouverture 7-2, perdant à peine un point au service dans le set numéro deux et bat les trois derniers matchs pour le gagner 7-5 et se qualifier contre l’adversaire qui n’a pas encore montré son meilleur tennis en 2020.

Le 7e tête de série Filip Krajinovic a renversé Mikael Ymer 6-1, 6-1 en une heure et 17 minutes, volant 60% des points de retour qui l’ont conduit à 15 occasions de coupure et six pauses, plus que suffisant pour laisser le jeune derrière et continuer la quête du titre.

Le triple champion Richard Gasquet a joué de mieux en mieux au fur et à mesure que le match progressait pour battre Feliciano Lopez 6-7, 6-4, 6-2 en deux heures et cinq minutes, sauvant les trois chances de pause et augmentant la pression sur le vétéran qui n’a pas pu le supporter après le premier match, souffrant de trois pauses pour perdre du terrain et terminer sa campagne au deuxième tour.

Norbert Gombos a eu besoin de 72 minutes pour renvoyer le jeune Finlandais Emil Ruusuvuori 7-5, 6-4, prenant des points de plus et prenant le dessus dans les moments charnières pour devancer le rival qui a décroché la première victoire des tournois ATP ici à Montpellier.