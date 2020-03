Gael Monfils dévoile ses objectifs avant la fin de sa carrière

Gael Monfils a remporté son neuvième tournoi ATP, triomphant devant son public amical à Montpellier. Pour le joueur français, c’est la seizième année consécutive avec une finale ATP en actifs. 16 comme Nadal, tous deux en deuxième place du classement, un de plus que Novak Djokovic.

Le premier, il va sans dire, est Roger Federer qui a pu conquérir au moins une finale au cours des 20 dernières saisons. Le joueur de 33 ans vise à maintenir sa position dans le Top 10, à l’aise non seulement dans sa vie professionnelle mais aussi avec Elina Svitolina, l’actuelle n ° mondiale.

5 sur le circuit WTA et sa petite amie des 18 derniers mois. «C’est un rêve de gagner un chelem et être dans le Top 5, même pour une semaine, est un objectif. Tant de joueurs ont le potentiel, mais ils luttent comme moi… J’espère un jour en avoir l’occasion », a admis Monfils.

«Rien n’est doué, rien ne concerne le talent, c’est le travail. Vous travaillez plus dur que tout le monde. Les gens confondent travailler et gagner. Vous pouvez travailler très dur et ne pas gagner, ne pas avoir le résultat souhaité. C’est dur.

Pour tous les joueurs du Tour [at ITF Futures, Challengers and the ATP Tour], ils travaillent dès leur plus jeune âge. “Concernant sa relation avec Elina Svitolina, il a ajouté:” Pour partager les mêmes objectifs, le dévouement et l’expérience sont quelque chose d’incroyable.

C’est un sport très individuel et égoïste, et la plupart du temps nous (moi et Elina) sommes seuls, mais nous apprécions le temps que nous avons ensemble: à la maison ou en tournois. J’espère que je l’aide, et quand nous pratiquons ensemble, nous rions. Peut-être que je suis plus sérieux quand je frappe avec elle, car je veux aider Elina à atteindre ses objectifs ».