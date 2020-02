Gael Monfils dévoile son objectif principal cette saison

La star du tennis français Gael Monfils affirme que percer dans le top-5 reste son grand objectif mais souligne que terminer la saison classée dans le top-10 serait toujours une grande réussite. Monfils, classé n ° 9 dans le monde, a atteint son meilleur classement en carrière de n °

6e au monde en 2016. “Etre (à l’intérieur) du top-5 est un objectif, un grand objectif”, a déclaré Monfils, selon We Love Tennis France. “C’est un objectif, une possibilité et c’est pourquoi je me réveille et m’entraîne tous les jours. Maintenant, si je termine l’année dans le top 10, je serai très content moi aussi car c’est très difficile à réaliser.”

Dans son interview donnée lors d’un événement ATP à Montpellier, Monfils a également souligné qu’il espérait toujours remporter un premier titre du Grand Chelem avant de l’appeler carrière. Le Français de 33 ans a remporté huit titres tout au long de sa carrière, mais aucun de ces huit titres n’est venu lors d’un tournoi du Grand Chelem ou du Masters.

Monfils jouait bien dans les premiers stades de l’Open d’Australie, mais sa campagne a pris fin en huitièmes de finale après avoir perdu en deux sets face à l’éventuel finaliste Dominic Thiem.