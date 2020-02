Gael Monfils dit qu’il est impossible pour lui de remporter l’Open de France

Le numéro neuf mondial Gael Monfils connaît actuellement la meilleure saison de tennis de sa carrière. Pour la première fois, le Français a remporté deux titres ATP consécutifs dans sa carrière. Et actuellement, Monfils est sur une séquence de 10 victoires consécutives sur le circuit ATP.

Récemment, il était en conversation avec une publication française L’Equipe. Il a été interrogé sur ses chances de remporter le tournoi de Slam à domicile Roland-Garros. Mais «La Monf» n’avait pas vraiment de réponse optimiste à cela.

“Quand je dis que je veux gagner l’Open de France, c’est difficile parce que j’ai pratiquement autant de chances de gagner à une loterie”, a-t-il déclaré.

La justification de Gael Monfils pour expliquer pourquoi il ne peut jamais remporter l’Open de France de sa carrière

Considérant l’un des meilleurs courtiers en terre battue du tennis, Dominic Thiem, Monfils n’a jamais gagné un match contre le jeune homme sur la piste ATP. Et vaincre Thiem à Roland-Garros sera un défi pour lui.

Gael Monfils

“Vous devez battre Thiem, que je n’ai jamais battu, et il est deuxième ou troisième au monde sur terre battue”, a-t-il ajouté.

L’ancien champion de France majeur Novak Djokovic a joué Gaël 16 fois dans sa carrière, et le Français n’a pas encore ouvert un compte de victoire contre l’as serbe. Le vaincre lors d’un Grand Chelem semble donc irréalisable pour Monfils.

“Ensuite, vous devez battre Novak que je n’ai jamais battu en seize matchs”, a expliqué Monfils.

Passons au champion ultime sur terre battue ou plus précisément appelé le «roi de la terre battue» Rafael Nadal. Il vient de perdre deux matches du tournoi depuis ses débuts en 2005, et a remporté Roland-Garros une dizaine de fois en carrière. Et Monfils ne visualise même pas pour vaincre Rafa sur la terre-battue parisienne.

“Il faut battre Rafa qui n’a jamais vraiment perdu à Roland-Garros et que je n’ai jamais battu sur terre battue”, a-t-il déclaré. Pour résumer, les pensées de Gael, il est impossible pour lui de penser même à gagner la majeure française.

Gael Monfils

Il a en outre parlé de lui manquant du talent requis pour le tennis. «Les gens ne voient que mon potentiel physique. Mais je joue au tennis, je ne suis pas là pour sprinter. Où est le talent dans mon revers? Ce n’est pas du talent, c’est du travail. Toute ma vie a été: “Il a du talent!” Oui, c’est ça, je me suis levé un matin et, voilà, je cours vite et je saute! ” dit Gael Monfils.

Actuellement, Monfils participe au Dubai Tennis Championship 2020. Mercredi, la troisième tête de série, Monfils, affrontera le qualifié japonais, Yasutaka Uchiyama, en pré-quart de finale.