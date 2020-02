Gael Monfils domine Vasek Pospisil pour la troisième couronne Open Sud de France

N ° mondial 9 Gael Monfils a décroché le troisième titre Open Sud de France et la neuvième couronne ATP au général, battant le Vasek Pospisil 7-5, 6-3 en une heure et 37 minutes. Devenant le dixième joueur actif avec au moins 30 finales ATP, la star locale a tiré son énergie du soutien de la foule, remportant l’événement inaugural ici il y a dix ans et se tenant toujours fort à l’âge de 33 ans, délivrant le huitième trophée pour les Français en dix éditions de cet événement ATP 250.

Ce fut une excellente semaine pour Vasek Pospisil, atteignant la première finale ATP depuis Washington 2014 et franchissant une nouvelle étape importante sur la piste de récupération après cette méchante blessure au dos qui l’a tenu hors du court pendant plus de huit mois fin 2018 et le premier moitié de 2019.

Le Canadien a battu David Goffin la nuit dernière au bord de la perte, mais n’avait plus assez d’énergie pour Gael Monfils qui a repoussé les quatre chances de pause et a produit une pause dans chaque set pour sceller l’accord et célébrer la couronne, la première depuis Rotterdam il y a un an.

Servant à 70%, Monfils a mieux joué au deuxième service qui lui a valu la victoire, se tenant plus fort dans les moments décisifs et ramenant le triomphe à la maison en deux sets. Rien ne pouvait séparer deux grands serveurs au cours des neuf premiers matchs, avec deux égalités sur le service de Monfils à 3-3 et 4-4, ce que Vasek n’a pas pu convertir en vraies chances.

Le Canadien a repoussé un point de set dans le dixième match avec un as sur la ligne T avant que Gael ne trouve le moyen de sceller le set à 6-5 avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne qui lui a apporté la pause dont il avait besoin. Le Français a dû creuser profondément dans les matchs d’ouverture du deuxième set, repoussant quatre chances de pause pour rester du côté positif du tableau de bord, décrochant un revers parfait sur la ligne gagnante du huitième match pour se déplacer 5-3 et servir pour la victoire.

Un vainqueur de service dans ce neuvième match a poussé le Français au-dessus du sommet, entamant une célébration massive devant la foule partisane et gagnant suffisamment de points pour rattraper Matteo Berrettini à la huitième place du classement ATP, tous deux avec 2860 points.