Gael Monfils en forme bat Felix Auger-Aliassime pour le 10e titre

N ° mondial 9 Gael Monfils a été le joueur à battre jusqu’à présent en février, remportant deux titres consécutifs sous le toit à Montpellier et Rotterdam. Parti lentement la semaine dernière, Gael a remporté 18 sets d’affilée, remportant sa dixième couronne ATP à Rotterdam après une victoire 6-2, 6-4 sur Felix Auger-Aliassime en une heure et 26 minutes.

Le champion en titre s’est avéré trop bon pour un adolescent qui n’a pas encore remporté une finale ATP (0-4), face à seulement deux chances de pause et se faire casser une fois. Cela n’a pas suffi pour que Felix reste en lice, le Canadien perdant près de la moitié des points dans ses matchs et subit quatre pauses des 11 occasions offertes à Monfils.

Le joueur le plus expérimenté avait 15 gagnants et 14 erreurs non forcées, apprivoisant bien ses tirs et profitant de plus de 30 erreurs non forcées d’Auger-Aliassime qui a fait de son mieux pour garder les points sur sa raquette, seulement pour pulvériser trop d’erreurs et terminer le coureur. -up.

Le jeune a lancé l’action avec un as, repoussant trois occasions de pause au troisième match pour rester du côté positif du tableau de bord jusqu’au cinquième match lorsque Monfils a saisi quatre points consécutifs au retour pour se placer devant après un vainqueur du revers.

Felix a raté une occasion de retirer la pause lors du prochain match lorsque son coup droit est tombé large, subissant une autre pause dans le septième match à la suite d’un coup droit lâche et scellant le premier match avec un vainqueur de service lors du prochain match pour un 6-2.

Le Canadien a envoyé un autre coup droit longtemps au début du deuxième set pour perdre le service par amour, manquant un autre coup droit au cinquième match pour donner une double pause à Gaël et le rapprocher de la ligne d’arrivée. Auger-Aliassime a repoussé quatre balles de match dans le huitième match pour reculer d’une pause et prolonger l’action avant que Monfils décroche un vainqueur de service à 5-4 pour une prise à 15 et des titres consécutifs lors d’un swing en salle.