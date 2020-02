Gael Monfils, en forme, révèle les principaux objectifs de la saison 2020 avant Dubaï

N ° mondial 9 Gael Monfils a remporté 13 matchs sur 15 à ce jour en 2020, atteignant le quatrième tour de l’Open d’Australie et remportant deux titres consécutifs à Montpellier et à Rotterdam. Laissant le tennis en salle derrière lui, Gael est prêt à poursuivre la troisième couronne consécutive à Dubaï, face à Marton Fucsovics au premier tour lundi.

Ne pensant pas à la cohérence ou à la forme, le Français essaie de faire de son mieux sur le terrain d’entraînement et pendant les matchs, dans l’espoir de rester dans le top 10 le plus longtemps possible et de poursuivre la meilleure position s’il en a l’occasion.

“Je me sens bien; les conditions sont un peu différentes parce que nous sommes maintenant de retour sur les courts extérieurs. C’est un peu plus rapide et la balle vole un peu plus. Je dois faire quelques ajustements”, a déclaré Monfils. “Si je peux gagner le premier match lundi, qui est l’objectif principal, alors je pourrai peut-être penser au troisième titre consécutif.

Je ne pense même pas à la cohérence; J’essaie de travailler dur tous les jours, en essayant d’être un meilleur joueur. Je cherche des objectifs et j’essaie d’être à côté d’eux ou de les atteindre. C’est la chose la plus importante, je pense. Gagner ou non, je fais de mon mieux et je l’apprécie et je vois dans les grands moments comment je réagis.

Si je peux sortir un grand match et battre Marton, alors je serai heureux. Je pense que c’est un grand joueur, quelqu’un que nous avons joué l’année dernière et c’était difficile de le battre. Je pense qu’il est très solide, ayant un grand Open d’Australie cette année.

Je l’ai vu jouer à Rotterdam contre Roberto Bautista Agut et c’était aussi une autre performance solide de sa part. Il a été un peu malchanceux. Je m’attends à un dur. Mes chances ici sont les mêmes que tout le monde sur le terrain; Je pense que nous pouvons tous faire les dégâts.

Je peux gagner, je l’espère, puis pour la saison, l’objectif sera définitivement d’essayer de rester dans le top 10 et peut-être d’atteindre un classement en carrière. ”