Gael Monfils et Felix Auger-Aliassime affrontent un titre intrigant

Gael Monfils a été le joueur à battre lors du swing en salle en février, remportant le titre à Montpellier la semaine dernière et atteignant une autre finale à Rotterdam, sa 31e au classement général ATP. Comme il y a sept jours, le champion en titre a battu Filip Krajinovic 6-4, 7-6 en une heure et 45 minutes pour la 12e victoire en 14 matches jusqu’à présent en 2020, remportant 16 sets d’affilée et recherchant le dixième ATP. titre dimanche.

Monfils a tiré 14 as et n’a fait face qu’à un seul point de rupture, subissant une pause mais volant le service de Krajinovic deux fois sur neuf occasions de sceller l’affaire en deux sets et de passer à autre chose. Le Français avait 35 vainqueurs et 20 fautes directes, dominant avec son service et son coup droit pour garder les points sur sa raquette et réclamer les points pivots pour avancer dans le match pour le titre.

Les deux joueurs ont bien servi au cours des neuf premiers matchs et c’est Filip qui a craqué sous la pression en premier, pulvérisant des erreurs à 4-5 et permettant à Gael de sceller le set avec un vainqueur de lob. Le Français a décroché un revers sur la ligne gagnante dans le quatrième match du deuxième set pour forger un avantage de 6-4, 3-1 avant de perdre deux points de jeu pour confirmer son avance, Krajinovic se détachant pour rester du côté positif de la tableau de bord.

Servant à 4-5, le Serbe a dû creuser profondément comme dans le premier match, repoussant quatre balles de match avec quelques coups courageux et prolongeant le set et ses chances. Il avait un avantage de 5-4 en bris d’égalité avant d’envoyer une longue volée facile, marquant un revers pour offrir la cinquième balle de match à Gael qui a scellé l’affaire avec un as pour saisir le briseur 7-5 et passer en finale.

Dans un match similaire, Felix Auger-Aliassime a battu Pablo Carreno Busta 7-6, 6-4 en une heure et 49 minutes, devenant le plus jeune joueur avec quatre finales ATP depuis Rafael Nadal! Le jeune Canadien a battu 16 as et repoussé les quatre occasions de pause contre lesquelles il devait jouer, dominant avec son premier service et luttant au deuxième mais pas assez pour donner à l’Espagnol un espace au retour.

Carreno Busta s’est bien battu pour sauver quatre points de rupture sur cinq, perdant de l’avance dans le bris d’égalité du premier set et les matchs d’ouverture du deuxième set pour propulser Felix, un adolescent cherchant la première couronne ATP. Le joueur le plus expérimenté avait un meilleur rythme dans le premier match, naviguant à travers les six matchs de service et créant deux occasions de pause à 5-5 que Auger-Aliassime a repoussé avec deux gagnants, tirant trois gagnants d’affilée à 4-2 dans le tie-break pour un coup de pouce massif avant le deuxième set.

Là, Carreno Busta a inscrit un revers dans le troisième match et c’était la pause que Felix avait besoin pour se déplacer vers le haut, peignant un revers en bas de la ligne gagnante pour repousser un point de rupture dans le huitième match et terminer le travail avec quatre gagnants à 5- 4 pour réserver la place en finale.