Gael Monfils et une course à la portée de quelques-uns

Énorme ce qu’il représente Gael Monfils Dans le monde du tennis. Toujours en deuxième ligne et sans le focus médiatique pour beaucoup, mais le niveau de français est assez remarquable. Avec son triomphe aujourd’hui contre le Serbe Filip Krajinovic en demi-finale de Montpellier, le joueur français continue sur une lancée, et pour la seizième année consécutive il disputera une nouvelle finale. Actuellement, seuls trois autres joueurs ont cette séquence: Rafael Nadal avec 16 années consécutives (2004-2019), Roger Federer avec 20 (2000-2019) et Novak Djokovic avec 15 (2006-2020).

– Saisons consécutives disputant une finale de l’ATP Tour dans chacune d’elles (1968-2020):

20 —- Federer (2000-2019)

19 —- Connors (1971-1989)

16 —- Lendl (1979-1994)

16 —- Nadal (2004-2019)

16 —- GAEL MONFILS (2005-2020)

15 —- Orantes (1969-1983)

15 —- Djokovic (2006-2020) pic.twitter.com/JRH01qY3bw

– MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) 8 février 2020

