Gael Monfils, Felix Auger-Aliassime et Filip Krajinovic atteignent les demi-finales

Filip Krajinovic jouera en demi-finale consécutive sur un court intérieur, battant un Russe Andrey Rublev en forme 7-6, 6-4 en une heure et 30 minutes. Filip a gagné huit points de plus que son rival, jouant mieux au premier et au deuxième service et repoussant quatre chances de pause sur cinq, volant le service d’Andrey deux fois pour l’emporter en deux sets et rester sur la trajectoire du titre.

Il n’y a eu aucune interruption de service dans le premier match et c’est le Serbe qui a décroché le tie-break 7-2 avec un vainqueur de service, faisant un grand pas vers la victoire contre l’adversaire qui a remporté 13 victoires ATP en 2020 jusqu’à présent. Krajinovic a également décroché une pause anticipée dans le deuxième set avant que Rublev ne revienne après une défense incroyable et un vainqueur en coup droit au huitième match, nivelant le score à 4-4 avant que Filip n’accorde une autre pause avec un vainqueur parfait en crosscourt en coup droit dans la prochaine Jeu.

Servant pour le triomphe, le Serbe a tenu à 15 suite à une erreur de coup droit du Russe pour sceller l’accord et avancer dans les quatre derniers. Gael Monfils a battu Daniel Evans 7-6, 6-2 en une heure et 52 minutes, recevant un temps mort médical mais ramenant le match à la maison avec une belle performance dans le set numéro deux.

Evans n’a marqué qu’une seule pause dans tout le match et cela aurait été suffisant pour l’ouvreur s’il avait tenu à 5-4, se brisant par amour et perdant à la fois le tie-break et le tempérament car il avait une grosse dispute avec l’arbitre de chaise à propos de on laisse appeler.

Monfils a quitté le terrain pour ce temps mort médical, revenant encore plus fort et offrant des pauses dans les matchs un et trois du deuxième set, scellant l’accord avec un as dans le match huit pour la 11e victoire de la saison. En route vers Rotterdam avec un score médiocre de 4-6, Felix Auger-Aliassime a marqué trois victoires pour atteindre les demi-finales, battant Aljaz Bedene 6-4, 7-6 en une heure et 51 minutes en quart de finale vendredi.

Felix a récolté quatre points de plus que son adversaire lors d’une rencontre rapprochée puissante, donnant une fois le service et obtenant deux pauses pour passer sans avoir à jouer un décideur. Servant à 4-5 dans le premier set, Aljaz a perdu cinq points consécutifs pour remettre le set à Auger-Aliassime qui l’a clôturé avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne qui lui a donné l’avantage et l’élan, ouvrant une avance de 3-0 en nombre de sets. deux.

Bedene a riposté lors du cinquième match et a eu une chance de pause à 5-5, refusée par un as de Felix qui a dû jouer contre un point de set à 5-6 dans le tie-break. Il l’a sauvé avec un vainqueur du coup droit, dépassant le sommet avec un autre à 7-6 pour réserver sa place en demi-finale, la deuxième de la saison après Adélaïde.

Dans le choc le plus prolongé et le plus excitant de la journée, Pablo Carreno Busta a repoussé deux balles de match contre le jeune italien Jannik Sinner dans un triomphe de 7-5, 3-6, 7-6 après deux heures et 44 minutes. Sinner a fait un retour épique dans le décideur, a eu ces points de match et a réclamé un point de plus que l’Espagnol, pas assez pour franchir la ligne d’arrivée en premier et rester sur la course pour le premier titre ATP.

Carreno Busta a repoussé 12 des 14 occasions de pause et a remporté le premier match avec une seule pause à 5-5. Jannik a élevé son niveau dans le set numéro deux, augmentant la pression de l’autre côté du filet et marquant une pause à 4-3 avant de prendre le set 6-3 avec un vainqueur de service lors du prochain match.

Carreno Busta a travaillé dur pour éviter la pause au début du match décisif, volant le service de Jannik dans le prochain match et servant la victoire à 5-3. Sans intention d’abandonner, Sinner a riposté pour réduire le déficit, repoussant trois balles de match lors du dixième match sur son service et en obtenant un avantage de 6-4 lors du bris d’égalité.

Ce n’était pas pour lui, cependant, de perdre les deux balles de match et de permettre à Pablo de s’assurer la victoire au 14e point.