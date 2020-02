Gael Monfils gagne à Rotterdam et a déjà son doublé

Quatre victoires à Montpellier et cinq autres en Rotterdam. Ou c’est pareil, deux titres consécutifs pour Gael Monfils en 2020. Le Français, qui n’avait jamais atteint ce cap par le passé, est devenu énorme ce dimanche avant Felix-Auger Aliassime (6-2, 6-4) pour confirmer qu’à 33 ans il est dans un état formidable. Il bouge comme les anges, compétitionne comme les grands, personne ne le déplace du top10 et maintenant, en plus, il laisse tomber ses trophées de ses poches. Ce sera la dixième couronne de votre portefeuille en tant que joueur. Le quatrième qui échappe au Canadien qui, à 19 ans, devient lentement un visage de Monfils.

Alors que nous faisions déjà des kabbales sur ce que pourrait signifier aujourd’hui une victoire d’Aliassime sous le pont de Rotterdam (en jeu, je deviendrais le premier enfant de moins de 20 ans capable de gagner un ATP 500), un autre joueur se déplaçait dangereusement sur la voie de gauche. En seulement une demi-heure, Gael Monfils avait déjà le 6-2 sur le tableau de bord et nous ramenait à la réalité, une réalité dans laquelle les vétérans dominent les plus jeunes avec une main de fer. Et la meilleure chose pour eux est que parfois ils n’ont pas besoin d’obtenir leur version finale, ni la plus précise. Parfois, il faut mettre le ballon à l’intérieur, générer des doutes pour le rival et profiter des moments clés. C’est-à-dire, jouer avec l’expérience en sa faveur pour finir de prendre le chat à l’eau, sans à peine faire de bruit. Cela a été fait par les Français dans le premier set, caché sous un profil aussi solide qu’efficace.

Cette image si caractéristique de Gaël ne fonctionne pas toujours, en fait, Aliassime avait les armes nécessaires pour briser cette barrière que le Parisien devient quand il s’intéresse vraiment à l’entreprise. Aujourd’hui, il était très intéressé et a revalidé son trône en Hollande et c’est pourquoi il a à peine donné des balles dans ce premier manga. Il savait que si Felix jouait agressivement, il aurait des problèmes, ce qui n’a pas aidé aujourd’hui à rester au bas de la piste pour les voir arriver, bien qu’il se soit rendu compte plus tard que c’était suffisant. Sans fioritures, sans ornements, le Monfils le plus pratique faisait avancer le jeu et son adversaire ne pouvait trouver un moyen de changer la dynamique. Il est vrai que le Canadien était plus énergique, plus rapide, plus puissant avec ses coups de poing, mais au final les points sont tombés du côté français. Très riche d’expérience, l’actuel n ° 9 mondial avait le contrôle total du duel, avec une sécurité qu’il aurait aimé montrer dans tant de finales du passé dans sa carrière.

Le plan était clair, il vaut donc mieux ne pas le toucher. Le Français n’a rien proposé, il a simplement passé le ballon mort, involontairement, dans une zone où Felx s’est senti obligé de le déchirer, tombant souvent dans l’erreur non forcée. C’était un débat de styles, où l’un était prêt à faire tout ce qu’il fallait pour gagner et l’autre, avec la pression du jeune talent en herbe, ne comprenait le triomphe qu’à sa manière, à travers la grande porte. Cette grande porte devra attendre un Aliassime qui ajoute quatre défaites en quatre finales disputées. Il n’a que 19 ans, mais ce n’est pas un équilibre qui le met en bonne place. De son côté, un expert de la perte de finales comme Monfils, sourit désormais en enchaînant, pour la première fois de sa carrière, deux trophées consécutifs. Champion à Montpellier et champion à Rotterdam. Long, l’homme le plus en forme du circuit.

