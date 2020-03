Gael Monfils, heureux avec Svitolina

Gael Monfils Il est l’un des joueurs de tennis les plus en forme de ces derniers mois, à 33 ans. Un âge qui lui a apporté stabilité, confiance et espoir pour répondre aux attentes qu’il a suscitées quand il était très jeune. Le Français parle à l’ATP et laisse des réflexions très intéressantes sur les clés du succès au tennis et dans son jeu, de la même manière qu’il partage le bon moment personnel qu’il traverse avec Svitolina et les objectifs avec lesquels il rêve sur le plan professionnel.

Gael commence par une grande réflexion sur la clé du sport et du tennis. Et ce n’est pas le talent lui-même. “Les gens pensent que nous sommes talentueux et doués. Mais il ne s’agit pas de cela, c’est du travail. Vous travaillez plus fort que tout le monde. Les gens confondent travailler et gagner, parce que vous pouvez travailler très dur et ne pas gagner; ne pas avoir le résultat Vous voulez. C’est difficile. Tous les joueurs sur le circuit travaillent dès le plus jeune âge. Je suis ici maintenant parce que j’ai travaillé dur, mes parents ont travaillé dur et se sont battus pour me donner la chance de jouer au tennis un jour au plus haut niveau. “

Son physique et son enfance l’ont toujours fait ressortir dans de nombreux sports. “Ce fut une bénédiction pour moi de jouer au tennis. Dès le premier jour, j’étais différent. Je suis différent. Je joue parce que j’aime ce sport. J’aime être proche du sport; J’aime l’athlétisme, le football, le basket-ball. Je suis un athlète à l’intérieur. J’ai choisi le tennis parce que je jouais très jeune, avec le football, le judo et le basket. Mais c’était le sport avec lequel j’étais le plus heureux de jouer. “

Monfils souligne la clé de son jeu. “La plupart du circuit essaie de réussir consécutivement, semaine après semaine, c’est pourquoi nous nous entraînons physiquement et mentalement. Maintenant je pense que je suis plus solide et je pense que je suis en bonne forme physique, je me déplace très bien sur le terrain, ce qui aide mon jeu. Lorsque vous commencez à avoir un peu plus de confiance, vous cherchez plus vos coups. Mais ma mobilité est la clé, c’est avec laquelle j’essaye quelques coups de poing dans les moments difficiles “.

À propos de sa relation avec Elina partageant des sports. “Partager les mêmes objectifs, dévouement et expérience que nous avons est quelque chose d’incroyable. C’est un sport très individuel et égoïste, et la plupart du temps nous sommes seuls, mais nous apprécions le temps que nous avons ensemble: à la maison ou en tournois. J’espère que je peux l’aider, quand nous nous entraînons ensemble, nous rions. Je suis peut-être plus sérieux quand nous nous entraînons, parce que je veux aider Elina à atteindre ses objectifs. “

Un rêve et un objectif. Gael est clair. “Mon rêve est de gagner un Chelem et d’être dans le Top 5, même pendant une semaine, c’est un excellent objectif. Beaucoup de joueurs ont le potentiel, et ils se battent comme moi, mais j’espère avoir un jour l’occasion.”

