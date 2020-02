Gael Monfils: “J’espère obtenir plus de titres en 2020”

Il est l’un des acteurs les plus charismatiques et spectaculaires de la planète Terre. Adoré des fans des cinq continents, Gael Monfils Il semble disposé à ce que sa personnalité ne diminue pas sa concentration sur la piste. Vous voyez un Monfils plus sérieux et mature sur la piste, qui ne renonce pas à l’artifice mais tout ce qu’il fait a un sens et un objectif, qui est celui de la victoire. et ne pas divertir les personnes présentes et s’amuser.

Liam Smith a conféré au professeur de français le gène compétitif nécessaire pour faire un saut qualitatif dans ces moments de sa carrière. Ses titres consécutifs à Montpellier et Rotterdam, ont permis au joueur français de s’imposer dans le top dix et de devenir l’un des joueurs les plus en forme actuellement sur le circuit masculin. Après quelques années quelque peu irrégulières en termes de résultats, Gael est prêt à reprendre sa meilleure version. L’obtiendrez-vous en 2020? Le temps le dira.

Changement de style de jeu en finale contre Aliassime: “J’ai analysé le jeu d’Aliassime et j’ai décidé de changer le schéma de jeu que j’avais traîné ces derniers jours. J’ai joué un jeu assez passif, je veux dire, j’ai décidé que je devrais jouer du bas du terrain et essayer d’obtenir le plus de balles. possible et forcer l’erreur de mon rival. La tactique a parfaitement fonctionné pour moi et je suis très heureux de pouvoir ajouter mon deuxième titre de la saison. “

Grand moment de forme: “Je suis très heureux de ces deux semaines et de ma belle performance en ce début d’année. Quand j’ai gagné à Montpellier dimanche dernier, j’étais très heureux, mais j’avais peu de temps pour célébrer, car je devais me préparer pour Rotterdam. Je l’ai déjà dit Je ne suis pas venu ici pour défendre mon titre, mais simplement pour en gagner un autre. La clé de ce succès n’est pas de se contenter de peu, mais chaque jour de se battre pour de nouvelles choses et d’avoir faim de vouloir obtenir plus de titres. J’espère que c’est le premier de nombreux. saison “, le joueur français a conclu que cette semaine il le prendrait comme une pause et réapparaîtrait la semaine prochaine à Dubaï, dans un tournoi de catégorie ATP 500 et qui comprendra, entre autres, Novak Djokovic et Roger Federer. Le joueur gaulois devra augmenter sa performance s’il veut ajouter le troisième titre consécutivement.

Gael Monfils n’est pas un joueur payé au maximum pour gagner ceux qui sont pires que lui et perdre avec ceux qui sont meilleurs. Après presque toutes les saisons, le joueur français laisse à la fois des surprises positives et négatives, mais en 2020, il semble qu’il retrouve cette ligne de régularité qu’il avait tant envie de retrouver lors de ces dernières saisons. Nous devrons être attentifs aux prochaines semaines de Gael.

