Gael Monfils réfléchit à sa quatrième finale à Montpellier

La star du tennis français, Gael Monfils, a déclaré que la semaine avait été jusqu’ici excellente pour lui à Montpellier et qu’il espérait réaliser une grande performance lors de la finale de dimanche. Monfils, tête de série no 1, a éliminé Filip Krajinovic, septième tête de série, en sept sets 7-6 (4) 6-2 pour atteindre sa quatrième finale à Montpellier.

Après avoir remporté un premier set serré, le Français a dominé le deuxième set en battant Krajinovic à deux reprises pour se qualifier pour la finale contre l’ancien numéro 25 mondial Vasek Pospisil. “Ce fut une grande victoire aujourd’hui. J’étais très solide. Je pense que Filip a très bien joué dans le premier set, puis j’ai changé un peu mon jeu pour être plus agressif et cela a fonctionné”, a déclaré Monfils, selon le circuit ATP.

«J’étais satisfait de ma performance. Jusque là [it has been] une super semaine. J’espère que demain sera le même ». Monfils, classé n ° 9 mondial, visera à décrocher son troisième titre montpelliérain lors de sa rencontre avec Pospisil. Le Français de 33 ans a remporté les titres montpelliérains en 2010 et 2014, alors qu’il a terminé deuxième de l’épreuve en 2012.