Gael Monfils remporte le 9e titre ATP à l’Open de Montpellier 2020

Le meilleur favori Gael Monfils remporte le titre de l’Open Sud de France 2020 à Montpellier après avoir battu le Vasek Pospisil 7-5, 6-3 en finale dimanche. Avec cette victoire, Monfils décroche son troisième titre à l’Open de Montpellier et le premier depuis 2014.

Monfils a mené le face à face avec le Pospisil 5-0 dans son affrontement final avec toutes les victoires à venir sur le terrain. Ce fut Monfils qui, une fois de plus, est apparu à la surface, grinçant deux sets exténuants après plus d’une heure et 34 minutes.

Le joueur de 33 ans a décroché quatre as au bon moment contre Pospisil 2. De plus, le Français a remporté 46% des deuxièmes points de service et a dominé son adversaire sur ses deuxièmes services, remportant 74% d’entre eux.

Gael Monfils a devancé Pospisil pour remporter le premier set

Le premier set n’a vu aucun point de rupture jusqu’au 10e match lorsque Monfils a marqué un set sur le service de Pospisil à 5-4. Le Canadien a nié le point de consigne et a tenu un jeu de service crucial. Cependant, le Français a cassé Pospisil lors de son prochain match de service et a décroché le premier set 7-5 après 57 minutes de tennis exténuantes.

Monfils sécurise le titre de l’Open de Montpellier pour la troisième fois

Le Français a sauvé deux points de rupture à 2-1 avant que Pospisil ne prenne un temps mort médical. La star canadienne a également été vue prendre un sirop après la pause médicale. Monfils a encore une fois nié deux points de rupture lors de son prochain match de service alors que les matchs se poursuivaient avec le service.

Gael Monfils a ensuite battu Pospisil pour la deuxième fois du match à 5-3. Il n’a commis aucune erreur en servant pour le match alors qu’il a assuré le set 6-3, remportant le match en 1 heure et 34 minutes. Avec cette victoire, il remporte également son 9e titre ATP.

