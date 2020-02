Gael Monfils révèle la raison principale de sa séquence de 10 victoires consécutives

Le Français en forme Gael Monfils a déclaré que se battre dur dans chaque match était l’une des principales raisons de sa séquence de 10 victoires consécutives. Monfils, tête de série no 3, a fait un début positif dans sa campagne aux Championnats de tennis hors taxes de Dubaï lundi en battant le Hongrois Marton Fucsovics 6-4 7-5.

Ce mois-ci, le Français de 33 ans a remporté deux titres consécutifs pour la première fois de sa carrière après avoir tout remporté à Marseille et à Rotterdam. Le n ° 9 mondial Monfils a eu un peu de mal lors de son affrontement au premier tour à Dubaï en perdant deux fois son service dans le premier set contre Fucsovics, mais a réclamé trois pauses pour remporter le premier match.

Le Français a ensuite remporté la seule pause du deuxième set dans le 12e match pour sceller une victoire en deux sets. “Je pense [the reason for my winning streak is] combat. J’ai combattu dur », a déclaré Monfils, selon l’ATP. «Je croyais toujours, même si j’avais très mal joué».

Monfils, qui a disputé la demi-finale à Dubaï l’année dernière, affrontera le vainqueur du match entre Yen-hsun Lu et Yasutaka Uchiyama. “L’année dernière, j’ai fait une super course”, a ajouté Monfils. “J’ai eu des matchs fantastiques ici. J’espère que pour mon prochain match, je vais vous montrer beaucoup mieux”.