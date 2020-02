Gagner des titres consécutifs pour la première fois de ma carrière serait énorme

Le n ° 9 mondial Gael Monfils sera extrêmement motivé pour réaliser sa meilleure performance lors de la finale de Rotterdam car il admet que ce serait énorme pour lui de remporter des titres consécutifs. Monfils, tête de série n ° 3, a battu le n ° 39 mondial Filip Krajinovic 6-4 7-6 (5) pour atteindre les finales consécutives de Rotterdam et remporter la victoire en défendant son titre au tournoi.

Le Français de 33 ans a remporté son premier titre de la saison 2020 la semaine dernière devant ses fans à domicile après avoir battu le Canadien Vasek Pospisil en finale de Montpellier. “Ce serait génial [to win this title again]. Ce serait, pour moi, incroyable.

Ce serait la première fois de remporter deux titres d’affilée et en fait même la première fois de remporter deux titres dans la même saison, donc ce serait énorme pour moi “, a déclaré Monfils, selon l’ATP Tour. finale sera la star montante canadienne Felix Auger-Aliassime, qui visera à remporter son premier titre ATP ce dimanche à Rotterdam.

“[Felix] est un gars formidable. Un gars humble. Très fort… C’est un gars très talentueux. Certainement, je m’attends à un match difficile, mais un match cool parce que je pense que nous pourrions le voir pendant longtemps, certainement dans cette partie d’un tournoi sur cette étape “, a déclaré Monfils à propos d’Auger-Aliassime avant la finale.