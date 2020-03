Gagner Indian Wells a été un tournant pour Dominic Thiem

L’entraîneur Nicolas Massu pense que la victoire à l’Indian Wells Masters a été un tournant dans la carrière de Dominic Thiem. Thiem, qui jouit du meilleur classement en carrière de numéro 3 mondial, a remporté son premier titre de Masters à Indian Wells il y a un an.

L’Autrichien s’est remis d’un set down en finale pour choquer l’ancien numéro 1 mondial Roger Federer 3-6 6-3 7-5. La descente gagnante de Thiem à Indian Wells a été un peu aussi surprenante que beaucoup s’attendaient à ce que le premier titre de Masters autrichien se produise lors d’une épreuve sur terre battue.

L’Autrichien de 26 ans est probablement le deuxième meilleur joueur de terre battue du Tour, juste derrière le record de 12 fois champion d’Open de France Rafael Nadal. “Gagner Indian Wells a été un tournant pour Dominic”, a déclaré Massu à l’ATP, comme l’a révélé We Love Tennis France.

“A partir de là, il a montré qu’en plus d’être un très bon joueur de terre battue, il pouvait briller dur. Il m’a engagé en me disant que l’un de ses objectifs était d’améliorer sa performance sur dur et je pense qu’il a réussi petit à petit.”

Il est sur la bonne voie. “Après avoir décroché son premier titre en Masters, Thiem a souligné que son prochain objectif était de remporter un premier titre en Grand Chelem. L’Autrichien a failli remporter son premier titre en Grand Chelem deux mois après Indian Wells, mais n’a pas réussi comme il a terminé deuxième de la finale de Roland-Garros à Nadal.

Plus tôt cette saison, Thiem était une victoire loin de remporter son premier titre majeur en dur, mais une fois de plus, il a échoué car il a été battu par Novak Djokovic lors d’une finale de cinq sets de l’Open d’Australie.