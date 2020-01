«Gagner le titre d’Adélaïde était la meilleure préparation pour Melbourne»

N ° mondial 1 Ashleigh Barty se produira lors du prochain premier Major de la saison à Melbourne en tant que l’un des favoris pour le titre, dans l’espoir de remettre le premier trophée pour la nation d’origine depuis 1978! Essayant de maintenir la pression et les attentes loin, Ashleigh a embrassé deux événements pré-australiens à Brisbane et Adélaïde, remportant son huitième titre WTA à cette dernière pour devenir la première championne australienne sur le sol national depuis Jarmila Wolfe à Hobart il y a neuf ans.

Perdant le set d’ouverture contre Danielle Collins en demi-finale, Ashleigh a rebondi pour battre l’Américaine et a fait le choc avec la jeune ukrainienne Dayana Yastremska, remportant celle-là 6-2, 7-5 en une heure et 25 minutes pour lever la trophée avant le voyage à Melbourne et rassemblez la confiance nécessaire.

“C’est devenu la troisième fois de la chance, je suppose. La meilleure partie de cette semaine est que je me suis battu et gratté mon chemin et que je me suis amélioré de mieux en mieux dans chaque situation, à chaque match”, a déclaré Barty. “Je viens de me mettre en position de jouer pour un autre titre, ce qui est toujours excitant.

Ça a été incroyable de jouer à la maison et une semaine spéciale. Cela a été une excellente préparation au cours des deux dernières semaines et j’ai hâte de jouer sur Rod Laver Arena lundi soir. Ça va aussi être excitant de participer à l’Open d’Australie; Je dois commencer par ma table rase.

Je pense que j’aime le défi et ce que la semaine prochaine apportera, quel que soit le nombre à côté de mon nom; c’est un événement génial d’en faire partie. Vous ne pouvez jouer qu’autant d’Open d’Australie, donc je pense que pour moi, il s’agit d’apprécier la compétition et le défi et de me concentrer sur ce que je peux faire.

Je pense qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à craindre à cet égard; si c’est le premier tour, la finale ou quoi que ce soit entre, c’est toujours une expérience incroyable. Je pense que je dois aller là-bas et en profiter. ”