Gagner un Grand Chelem serait un rêve

L’ancienne demi-finaliste de Wimbledon, Julia Goerges, affirme qu’elle n’a pas touché à une raquette depuis un mois et qu’elle essaie de s’habituer à la nouvelle normalité au milieu de la pandémie de coronavirus. Dans une interview accordée à Sport1, Goerges, 31 ans, a déclaré: “Tout le monde est en bonne santé avec moi.

Je ne peux pas me plaindre. D’une certaine manière, j’apprécie également le beau temps, même si c’est bien plus à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il m’est complètement inconnu d’être à la maison plus longtemps à cette période de l’année et non aux États-Unis et d’avoir du temps pour d’autres choses.

Depuis 13 ans, je vis hors de ma valise. Cela va probablement continuer comme ça pendant des mois maintenant. Mais je dois aussi dire que c’est bien quand vous pouvez passer plus de cinq nuits dans votre propre lit. C’est une situation complètement différente pour l’esprit aussi.

Habituellement, vous êtes toujours en mode compétition. Des matchs réguliers vous donnent de la pression et de l’adrénaline tous les jours. Maintenant, je suis complètement loin du travail, de la vie de tennis et je peux faire des choses complètement différentes. C’est encore peu familier, mais plus le temps est long, plus je m’y habitue.

Dieu merci, j’ai tout ce dont j’ai besoin à la maison. J’ai créé mon propre gymnase il y a quelques années. Ça vaut de l’or maintenant. Avec une belle terrasse sur le toit, vous pouvez même sortir pour faire de l’exercice. J’en suis très content. Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui manquait le plus dans la situation actuelle, Goerges a déclaré que c’était la liberté de faire des choses régulièrement à l’extérieur et de rencontrer son équipe également.

“Je dois dire la liberté. Je pense que c’est une honte, surtout avec le temps, que vous ne puissiez sortir que dans une mesure limitée. Voir des amis et échanger face à face ce qui n’est normalement possible qu’en novembre est ce qui me manque le plus. .

Mon équipe me manque également. Je ne vois actuellement que mes kiosques. Je peux y aller, mais cela ne s’est produit qu’une fois toutes les quatre semaines (rires). Mon entraîneur de fitness vient du Canada, je ne le vois actuellement que sur Facetime. “L’Allemande dit que comme tout le monde, elle est aussi en attente et en veille pour la reprise de la saison de tennis.

«Nous devons attendre et voir. Je n’ai pas plus d’informations non plus. Nous devons voir ce qui se passe avec la saison, par exemple avec l’US Open. Tout cela est très incertain. Cela fait longtemps que rien ne se passera jusqu’en août.

Vous travaillez pour les compétitions. C’est une situation très inhabituelle et étrange. La routine quotidienne est différente et plus courte. Je garde la forme, ce qui n’est pas si mal pour le corps. La décision de Roland-Garros était bizarre. Les joueurs l’ont tous appris des réseaux sociaux.

Ce sera intéressant, mais je m’entraîne sur terrain dur et sur terre battue pendant l’intersaison depuis trois ou quatre ans en une semaine. Si cela arrivait après l’US Open, cela ne me dérangerait pas beaucoup. L’argile est douce pour les articulations. “

Wimbledon a été le tournoi où Goerges a connu le plus de succès et l’Allemande dit qu’elle aimerait gagner un Grand Chelem un jour. “(Gagner un Grand Chelem) serait bien! C’est un de mes rêves. Avec les demi-finales de Wimbledon, je l’ai déjà reniflé avant.

L’Open d’Australie est mon tournoi préféré. J’adore l’Australie. Tout est très détendu. Les gens aiment. C’est une très bonne ambiance. ”