“Gagner une loterie est plus probable que de battre Nadal et Djokovic à Roland-Garros”

Gael Monfils a confirmé le succès obtenu à Rotterdam l’an dernier. Après la victoire à Montpellier, le tennisman français a remporté le deuxième titre consécutif en remportant la finale contre Félix Auger-Aliassime. C’est la première fois que Monfils remporte deux titres ATP Tour en une saison.

La joueuse de tennis française a remporté dix titres en simple ATP World Tour et a été 21e finaliste des tournois ATP Tour. Il a atteint au moins une finale de l’ATP World Tour en simple et a marqué au moins une victoire en simple contre un joueur du Top 10 chaque année depuis 2005.

Lors d’une interview avec L’Equipe, il a été interrogé sur ses chances de remporter le tournoi de Slam à domicile Roland-Garros. “Quand je dis que je veux gagner l’Open de France, c’est difficile parce que j’ai pratiquement autant de chances de gagner à une loterie”, a-t-il déclaré.

“Vous devez battre Thiem, que je n’ai jamais battu, et il est deuxième ou troisième au monde sur terre battue”, a-t-il ajouté. «Ensuite, vous devez battre Novak que je n’ai jamais battu en seize matchs. Il faut battre Rafa qui n’a jamais vraiment perdu à Roland-Garros et que je n’ai jamais battu sur terre battue. “

Monfils a également dit qu’il n’avait pas le talent requis pour le tennis: «Les gens voient juste mon potentiel physique. Mais je joue au tennis, je ne suis pas là pour sprinter. Où est le talent dans mon revers? Ce n’est pas du talent, c’est du travail.

Ma vie entière a été “Il a du talent!”. Oui, ça y est, je me suis levé un matin et, voilà, je cours vite et je saute! ”