GAGNEZ AMAZON AVEC TAB TENNIS!

Aider les enfants qui participent au projet Tennis World Foundation n’a jamais été aussi facile. Et ça n’a jamais été aussi amusant. Cela ressemble à un slogan télévisé commercial des années 80 et 90, mais c’est vrai. C’est très grave.

La fondation créée par Federico Coppini, qui vise à offrir une chance de croissance et de développement aux enfants nés et élevés dans certaines zones défavorisées du continent africain, a identifié un système simple, efficace et gratuit pour faire des dons.

Il est possible de faire des offres traditionnelles, mais il est vraiment impossible de ne pas adhérer au Fondation TAB Tennis: en bref, il s’agit d’installer l’outil sur votre navigateur qui amène l’initiative à votre page d’accueil.

Chaque fois qu’un nouveau TAB est ouvert, sans frais pour l’utilisateur, une mini-offre démarre en faveur de la Tennis World Foundation. La navigation n’est pas du tout affectée et – nous le répétons – elle n’implique aucune dépense pour ceux qui rejoignent.

Mais cela ne s’arrête pas là: à partir du 20 janvier 2020, des mini-prix seront également à gagner. Vous avez bien lu: grâce au TAB, non seulement les offres ne coûteront rien, mais elles donneront également la possibilité d’obtenir des cartes-cadeaux qui peuvent être dépensées sur Amazon, la boutique en ligne la plus connue.

C’est une petite compétition entre utilisateurs: lorsque vous ouvrez le TAB pour la première fois, cliquez simplement sur “Participez à notre nouvelle course”. Il y a un compteur qui informe sur le nombre de TAB ouverts pendant la semaine et le mois. La compétition commence le 20 janvier et aura lieu sur une base mensuelle: en cliquant sur votre image, vous entrez dans le classement des utilisateurs qui ont ouvert plus de TABs, à la fois pendant la semaine et le mois.

Bien sûr, il y aura une limite: pas plus de 200 TAB peuvent être ouverts par jour. Sur la base du classement mensuel, vous obtiendrez des cartes-cadeaux de la valeur suivante: 1ère place: 30 Euros 2ème place: 20 Euros 3ème place: 15 Euros De la 4e à la 10e place: sept euros Du 11e au 20e: cinq euros Bien sûr, les prix sont cumulables, de sorte que chaque utilisateur peut avoir un seul bon d’une certaine valeur pour faire le “shopping gratuit” sur Amazon.

Il s’agit d’une initiative extraordinaire, qui garantira un coup de fouet à la diffusion de la Tennis World Foundation et à la réalisation de ses objectifs ambitieux. Incroyable mais vrai: vous pouvez donner un coup de main à des projets caritatifs sans frais et avec la chance de gagner quelque chose.

Cela peut sembler être une publicité, mais c’est une réalité joyeuse.

GAGNEZ DES CARTES CADEAUX AMAZON AMAZON BY TAB