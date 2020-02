“Garbiñe est notre leader et nous serions un bloc plus complet avec

Carla Suárez, qui, en l’absence de Garbiñe Muguruza, Il a travaillé comme numéro un de l’équipe féminine espagnole de tennis lors de la phase de qualification de la Coupe de la Fédération remportée contre le Japon., a assuré qu’ils ont “une très bonne équipe qui ira pour tous” dans la phase finale de la compétition, et a montré leur désir que Muguruza y soit. “Elle est notre leader et nous serions un bloc plus complet si elle venait”, a déclaré le Grancanaria.

02/08/2020

À 16 h 49

CET

EFE

Suarez, 31 ans, numéro 55 mondial, s’est réuni dans cette confrontation car après avoir battu Misaki Doi vendredi, il a fait de même contre Kurumi Nara, qui a également dépassé en deux sets par 6-1 et 6- 3 pour donner à l’Espagne la qualification pour la phase finale qui aura lieu du 14 au 19 avril à Budapest.

“Je fais une évaluation très positive de cette égalité, car l’objectif était d’être à Budapest et nous l’avons atteint avec un 3-0, donc vous ne pourriez rien demander de mieux”, a déclaré Suárez, qui a vu en tant que fans , environ 2 000 spectateurs du complexe La Manga Club de la députation de Cartagena de Los Belones, se sont tournés vers elle, et ils lui ont même demandé de ne pas prendre sa retraite à la fin de cette campagne, une annonce que le joueur de Las Palmas a déjà faite.

“Les gens m’aiment et mon style de jeu est différent et les fait s’identifier à moi et le soutien est toujours apprécié, même si j’ai une décision prise et cela ne changera pas. C’est pourquoi chaque fois que je joue en Espagne, je l’apprécie” , a-t-il affirmé en louant le public murcien: “Il y en a eu 10 et il y a eu plus de monde dans les tribunes que vendredi.”

En pensant déjà à cette phase finale sur les terres hongroises, dans laquelle l’Espagne sera l’une des 12 équipes présentes à la recherche du titre mondial, Carla Suárez a rendu public son souhait et celui du tennis espagnol à l’égard de Muguruza, qui occupe la seizième position de le classement WTA et qui a abandonné la compétition contre le Japon.

“J’aimerais que Garbiñe J’étais avec l’équipe, c’est une pièce fondamentale et notre leader et nous serions un bloc plus complet si elle venait. Nous avons une très bonne équipe et nous irons pour tout le monde avec ce grand groupe, qui est prêt à faire un grand résultat à Budapest “, a-t-il déclaré.

