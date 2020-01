Garbiñe est planté en demi-finale de l’Open de Shenzhen

Troisième victoire de l’année pour Garbiñe Muguruza en Chine L’Espagnol disputera vendredi les demi-finales de Shenzhen Open après avoir vaincu Zarina Diyas (6-4, 2-6, 6-4). Il affrontera le Russe Ekaterina Alexandrova, qui a vaincu les Chinois Qiang Wang (3-6, 6-4 et 6-3).

01/09/2020

Dans la bataille de ce jeudi, nous avons tout vu. Des moments de grande brillance et de nerfs mais la meilleure version de Garbiñe Il est arrivé dans le 4 égal du troisième set. Après avoir entamé la manche décisive avec une pause en faveur et dominé le tableau des scores, il a perdu son service au septième match et a retrouvé 4 égaux après un peu plus de deux heures de jeu.

C’est alors qu’il a serré les dents et a fait preuve d’une détermination et d’un succès extraordinaires. Il a ébranlé les doutes et est allé pour le jeu avec un désir absolu de gagner, il a cassé le service de son rival en blanc avec quatre points gagnants et dans le 5-4 et son service a mis fin au match avec le meilleur niveau de tennis qu’il a déployé jusqu’à présent dans le tournoi et s’est qualifié pour les demi-finales.

Dans le jeu ce jeudi, nous avons vu un Garbiñe vouloir rivaliser et chercher leurs opportunités dans une journée où leur service était l’une de leurs meilleures armes. L’Espagnol a ajouté 13 services directs.

«Je m’attendais à un match difficile et c’est ce qu’il a été. Tout ce que je voulais, c’était aller sur la piste et bien concourir, donnez-moi cette opportunité. Et je suis vraiment content de cette victoire qui me donne une autre chance jouer à un autre jeu demain et continuer à travailler sur mon jeu & rdquor ;, a déclaré Garbiñe après la victoire.

