Garbiñe Muguruza accélère en demi-finale en Australie

Vingt ans plus tard, l’Espagne aura à nouveau une représentation féminine en demi-finale de l’équipe individuelle Open d’Australie. Garbiñe Muguruza était le protagoniste ce matin avant Anastasia Pavlyuchenkova, signant sa cinquième victoire du tournoi (7-5, 6-3), le dixième de sa saison. De la main de Conchita Martínez, le dernier Espagnol à aller si loin à Melbourne, les Caracas ont fait un pas de géant dans la Rod Laver Arena pour rester à deux pas du titre. Performances spectaculaires de l’actuel numéro 32 mondial, qui affrontera Simona Halep demain.

Ne pas venir gagner de grands joueurs les jours précédents assure un maintien du meilleur niveau de tennis sur le terrain. C’était un principe que Garbiñe (supérieur à Svitolina et Bertens) et Pavlyuchenkova (vainqueur sur Pliskova et Kerber) devaient prouver le dixième jour de compétition. Un duel qui a été marqué par une nette supériorité des Espagnols en H2H (4-1), bien que l’on sache déjà que dans ce type de manches il y a d’autres facteurs qui pèsent plus que d’autres. Comme par exemple, la pression pour atteindre des objectifs jamais atteints auparavant. Dans le cas d’Anastasia, à la recherche de demi-finales du Grand Chelem qui lui auraient même résisté. Un pas qui semble petit mais qui est en même temps un bond de géant.

Néanmoins, le premier tour du match a été représenté par une égalité maximale dans laquelle les deux joueurs ont brisé la glace sur la base de pauses. Un ici, un là-bas. Telle était l’équité que jusqu’à ce que nous atteignions 5-5, nous ne réalisions pas que le véritable protagoniste était le soleil. Les jeux n’étaient gagnés qu’en jouant avec l’épée. Mais ces données allaient bientôt rompre avec un Muguruza qui a souffert au premier service, mais Pavlyuchenkova a souffert davantage lorsqu’il a mis les secondes en jeu. Ce trou allait le marquer tout au long du combat, avec une tension inexplicable qui l’a amené à céder plusieurs points jusqu’à céder le premier tour 7-5.

La dureté de ce premier set a obligé l’un des deux à être très blessé à l’entrée du second. Encore une fois, il y avait des pauses, d’avant en arrière, mais c’était l’espagnol qui avait une longueur d’avance, avec un matelas important pour avoir de la place. Depuis les tribunes, Sam Sumyk a regardé la scène avec mille choses en tête, sachant que ce Muguruza n’était même pas similaire à celui qu’il avait entre les mains au cours des deux dernières années. Ce Garbiñe est toujours un frappeur mais plus tactique, réservé à des moments spécifiques, concentré sur un meilleur travail des points et avec une touche de détermination supplémentaire qui a rendu cette aura de joueur de tennis capable de renverser n’importe qui. Avec ces armes, il a répété sa performance devant un Pavlyuchenkova qui a vu comment son toit en Grand Chelem continuerait d’être en quarts de finale.

Muguruza n’a pas tremblé pour clore le duel, profitant au moins des faiblesses d’un rival venant et surtout profitant d’un moment spectaculaire qui repousse ses cinquièmes demi-finales du Grand Chelem, la première depuis Roland Garros 2018. Demain son rival sera le joueur sous la forme de la table, un rival qui n’a pas encore perdu un set et, curieusement, est le même qui a arrêté ses pieds il y a deux ans à Paris. L’image ne peut pas mieux peindre pour les Espagnols, bien que la plus compliquée soit encore à venir.

