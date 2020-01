Garbine Muguruza ‘accroche’ pour battre Simona Halep et atteindre la finale de l’Open d’Australie

La renaissance de Garbine Muguruza se poursuit alors que l’Espagnol atteint la finale de l’Open d’Australie grâce à une excellente victoire sur Simona Halep.

Après avoir remporté les tournois du Grand Chelem en 2016 et 2017, l’ancien n ° 1 mondial a connu une crise en 2018 et 2019 et s’est glissé hors du top 20 mondial.

Cependant, elle a commencé la campagne 2020 avec une course jusqu’à la finale de la grande saison d’ouverture à Melbourne Park.

Le Muguruza non classé a repoussé le champion en titre de Roland Garros pour assurer une victoire 7-6 (10-8), 7-5 sur la Rod Laver Arena.

Quatrième tête de série, Halep a perdu deux points de rupture dans le deuxième match et a été obligé de payer pour cela alors que Muguruza a cassé dans le septième match pour aller 4-3, mais le Roumain était de retour au niveau trois matchs plus tard.

Le bris d’égalité était une affaire mitigée car l’Espagnol a perdu deux points de set après avoir été 6-4, mais Halep a riposté et a créé deux points de set de son côté uniquement pour que Muguruza le sauve.

Cependant, le joueur de 26 ans a finalement remporté le set lors de la troisième demande.

Halep avait l’avantage au début du deuxième set avec une pause dans le troisième match, mais Muguruza a riposté immédiatement seulement pour que le Roumain devance de nouveau avec une deuxième pause.

Le n ° 3 mondial s’est retrouvé au service de l’ensemble à 5-4 seulement pour que Muguruza casse à nouveau et l’Espagnol a ensuite maintenu son service avant de réclamer la pause décisive dans le match 12.

“Vous commencez jour après jour, c’est ce que je faisais chaque match à la fois”, a déclaré Muguruza. “Très excité d’être en finale et j’ai encore un match samedi.”

«Je ne pensais pas que j’étais en panne, je pensais continuer et à un moment donné, vous aurez votre chance. Je savais que je faisais face à Simona, donc ça allait être un match difficile.

«J’étais juste accroché là-bas et je me battais avec toute l’énergie que j’avais.

«Heureusement, j’ai 48 heures pour récupérer maintenant pour le dernier match. Nous entraînons toute notre carrière pour pouvoir jouer sur ce court et devant cette foule. »

