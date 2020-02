Garbine Muguruza bat Kim Clijsters lors du premier match de retour de ce dernier

Neuvième graine Garbine Muguruza lutté contre le vétéran de retour Kim Clijsters dans leur match d’ouverture du championnat de tennis Dubai Duty Free lundi. L’Espagnol a gagné 6-2, 7-6 (6) en une heure et 37 minutes dans ce qui était censé être un match prometteur, malgré un remaniement de la 11e heure après le tirage au sort. Kiki Bertens’Retrait du tournoi.

Malgré le résultat qui va dans le sens de Muguruza, le match consistait à évaluer où se situait le niveau belge après près de huit ans d’absence du Tour depuis sa deuxième retraite en 2012. La joueuse de 36 ans a commencé lentement, trébuchant vers une pause précoce dans l’ouverture à son plus jeune adversaire, mais les éclairs de son jeu habituel ont émergé.

Celles-ci étaient rares au début – dans le premier set – car elle l’a rapidement perdu mais au fur et à mesure que le match progressait, elle a mis Muguruza à l’épreuve. La finaliste de l’Open d’Australie 2020 a capitalisé sur son ancien n ° mondial.

1 jeu capricieux pour remonter deux pauses de service dans le deuxième set. Cependant, Clijsters l’a rattrapée pour égaliser le set à quatre avant de le pousser jusqu’au tie-break. Dans le bris d’égalité, le tir à tiges de Muguruza a vu une balle de match se dissoudre mais la seconde, elle n’a fait aucune erreur pour remporter une victoire en deux sets.

Le voyage de retour de Clijsters a peut-être été réduit lors de sa première épreuve, mais la quadruple championne de la Major a montré que sa compétitivité et sa force tactique ne s’étaient pas affaiblies avec le temps. Elle a eu des problèmes avec ses services – avec 10 doubles fautes – mais elle a validé sa décision d’essayer et de lui donner une autre chance sur le circuit professionnel avec aplomb.

Pendant ce temps, Muguruza attend le vainqueur entre Viktoria Kudermetova et Dayana Yastremska au deuxième tour. Crédit photo: We Are Tennis Twitter