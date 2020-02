Garbiñe Muguruza: “Cette année, je suis un peu plus patient”

Une fois de plus, Garbiñe Muguruza Il a montré que son attitude, son tennis et sa chance en ce 2020 sont complètement renouvelés par rapport aux saisons passées. Dans une bataille de près de trois heures dans ses débuts dans le WTA Premier 5 de Doha, les Espagnols ont réussi à surmonter Daria Kasatkina, un ancien top10 arrivé comme couvert de la phase précédente. Triomphe de grand prestige pour le disciple de Conchita Martínez qui passe au deuxième tour et piétine l’épreuve qatari. Avant de commencer à penser à Tomljanovic, son prochain rival, l’actuel n ° 16 mondial est passé par la salle de presse pour partager ses émotions.

Un début très travaillé. «Je m’attendais à un match difficile, tous les matchs que nous avons joués ont été longs et trois sets, des matchs compliqués. J’étais donc prêt pour ce genre de défi. Je pense que j’ai eu beaucoup d’occasions, peut-être que j’aurais dû le condamner avant, peut-être dans le premier set, dans le deuxième set, bref, je pense que j’aurais pu mieux jouer à certains moments. Au final, c’est une victoire et j’en suis heureux. »

Un autre combat dans le troisième set. «Je n’ai pas une approche différente, je me fiche vraiment du score, une victoire est une victoire. J’attends toujours des matchs difficiles, je ne pense pas que j’atteigne ou non un troisième set. L’année dernière, par exemple, j’ai joué de nombreux matchs du troisième set qui n’ont pas joué en ma faveur. Cette année, j’essaie encore, peut-être que je suis un peu plus patient, mais rien de différent de la façon dont je pensais avoir suivi le cours précédent. Je continue de mener le même combat, seule cette saison se porte mieux pour moi. »

Kasatkina et une vengeance en attente. «J’ai l’impression qu’elle obtient toujours son meilleur niveau de tennis lorsqu’elle doit jouer avec moi. C’est peut-être mon style de jeu, peut-être qu’elle aime mon style, je ne sais pas, mais nous sommes toujours très motivés face à face. Si nous regardons chacun de nos précédents, ils ont tous été de grandes batailles.

Difficulté du tournoi. Matchs du Grand Chelem ou matchs Premier 5, peu importe. Les matchs sont les mêmes, vous jouez contre les mêmes joueurs. Lorsque vous allez à un Grand Chelem, vous n’êtes pas confronté à différents joueurs, changez simplement le fait que vous êtes dans un événement plus important, l’un des plus importants. Ensuite, quand vous venez ici, vous affrontez les mêmes joueurs qui peuvent même mieux jouer, donc il n’y a pas de tournoi facile ou difficile. »

