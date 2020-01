Samedi, la finale féminine se tiendra à l’Open d’Australie. La double championne de Major Garbine Muguruza affrontera l’Américaine Sofia Kenin, qui en est à sa première finale en carrière. Qui va gagner? Nos scénaristes sont là pour donner leur avis sur le match. Les prédictions sont Nurein Ahmed, Jim Smith, Ryan Schick, Andrew Watson et moi-même (Yesh Ginsburg).

Pronostic final de l’Open d’Australie féminin

Garbine Muguruza contre Sofia Kenin

Nurein:

C’est probablement l’une des finales les moins attendues, mais les deux joueurs ont mérité leur place dans le match de championnat. Pour Sofia Kenin, il n’est plus question qu’elle soit la future femme du tennis, mais il est sûr de dire qu’elle est arrivée sur la grande scène. Elle n’a que 21 ans, mais déjà gagnante de trois titres WTA. Kenin n’a pas été impressionnée par le battage médiatique que ses contemporains ont eu; elle a traversé le tirage au sort, ne laissant tomber qu’un seul set.

Et s’il restait un joueur dans le tournoi capable d’arrêter la piste de Kenin, ce serait Garbine Muguruza. Le voyage hors saison de l’Espagnole en Tanzanie a déclenché une renaissance majeure dans sa carrière. Non seulement elle est montée au sommet du mont Kilimandjaro, mais elle pourrait revenir au sommet du tennis féminin. N’ayant pas été ensemencé pour la première fois en six ans lors d’un Grand Chelem, le joueur de 26 ans n’était pas considéré comme un prétendant à soulever la couronne cette quinzaine. Mais elle a mené les batailles les plus difficiles, éliminant trois têtes de série parmi les 10 premières en cours de route.

L’expérience est la clé ici et Muguruza a un énorme avantage dans ce département. Cependant, Kenin n’est pas en reste en ce qui concerne les échanges de base, et sa capacité à prolonger l’Espagnol – qui n’est pas l’attaquant le plus propre sur la course – pourrait être une stratégie très efficace. En supposant que la jeune Américaine se bat contre les nerfs précoces, elle devrait survivre à la double championne majeure.

Prédiction: Kenin en 2

Jim:

Quelle opportunité pour les deux femmes. Muguruza avait été dans le désert, mais l’Espagnole a fait un superbe début de 2020, remportant 11 de ses 12 premiers matchs, contre une formidable opposition. Kenin, quant à elle, a ajouté son nom à la liste des jeunes armes très prometteuses. Sa conscience tactique et son esprit combatif sont alliés à l’augmentation de la puissance au sol. Mais pourra-t-elle se défendre contre les superbes tirs linéaires de Muguruza? Je ne suis pas si sûr. Muguruza, à son meilleur, excelle à prendre le ballon à la hausse et cette capacité à refuser du temps à Kenin pourrait bien prouver la différence.

Prédiction: Muguruza en 3

Ryan:

La finale assez surprenante voit deux joueurs en dehors du top 10. Les deux joueurs méritent chaque morceau du succès qu’ils ont eu, ne perdant que trois sets combinés sur le chemin de la finale. Muguruza n’a pas perdu un set depuis le deuxième tour, et le seul set perdu de Kenin était dans un bris d’égalité avec Coco Gauff. Muguruza vise à remporter son troisième tournoi majeur et détient une fiche de 2-1 en finale du Slam, ne montrant aucun signe de nervosité sur la plus grande scène. Kenin n’avait même jamais fait de quart de finale majeur jusqu’ici à Melbourne, mais a combattu les nerfs du passé et une foule à domicile unilatérale pour vaincre le meilleur joueur du monde, Ash Barty, en deux sets en demi-finale. Muguruza a connu une course encore plus impressionnante, battant trois des 10 meilleurs joueurs en route vers la finale.

L’Espagnole en a surpris beaucoup après une dure période de deux ans, la voyant passer du n ° 2 mondial fin 2017 à n ° 36 fin 2019. Muguruza a retrouvé son ancienne forme et Simona Halep n’avait pas de réponse pour elle. coups de fond massifs. Kenin a montré qu’elle était complètement à l’aise dans ces situations, mais elle n’a pas joué de son mieux en demi-finale et Muguruza continuera sa domination jusqu’à son troisième titre du Grand Chelem.

Prédiction: Muguruza en 3

Andrew:

Avec les deux outsiders remportant leurs demi-finales, cette finale féminine de l’Open d’Australie est celle que peu de gens auraient pu prévoir. Néanmoins, les deux joueurs ont montré un excellent niveau de forme tout au long de la quinzaine et méritent beaucoup leur place ici. Kenin avait l’avantage lors de leur précédente rencontre. C’était il y a seulement quelques mois sur un terrain dur, donc c’est pertinent pour cette rencontre. Muguruza a l’expérience gagnante du Grand Chelem qui compte également pour beaucoup.

Au cours du tournoi, les deux dames ont affiché des chiffres exceptionnels. Kenin a été très difficile à briser, conservant le service 86% du temps, mais Muguruza a été encore mieux à briser son opposition, faisant 47% des matchs retour. Ce match devrait être très serré, il ne semble pas que Kenin ait le type de personnalité pour s’effondrer sous la pression. Elle pourrait bien dépasser cette finale en restant fidèle à son solide jeu tout au long du match. Attendez-vous à un triomphe américain ici dans un match difficile.

Prédiction: Kenin en 3

Ouih:

A quel point ai-je confiance en Garbine Muguruza? Telle est la question de ce match. Kenin est une formidable retriever avec une grande capacité de coup de poing en rallye, et son service, bien que sous-estimé et quelque peu sous-alimenté, a été très efficace ce tournoi. Pourtant, il est très clair que le jeu de Kenin ne peut pas vraiment tenir à distance les frappeurs les plus puissants du monde. Contre Ash Barty, qui n’a pas près des coups de fond que Muguruza a, Kenin n’a jamais pu tourner un rallye en sa faveur une fois l’Australien sur le pied avant.

Bien sûr, Kenin a quand même remporté certains de ces rallyes. Faire en sorte qu’un adversaire joue toujours une balle supplémentaire est toujours la bonne décision, et Kenin excelle dans ce domaine. L’Espagnol prendra le contrôle de la plupart des rallyes; ce match sera sur sa raquette. Habituellement, c’est l’endroit que vous voulez être, surtout dans une finale du Grand Chelem.

Donc, cela me ramène à ma question initiale. A quel point ai-je confiance en Garbine Muguruza? Sera-t-elle capable de frapper des plans de base propres, point après point, pour trois sets complets? Parce que c’est ce qu’elle devra faire pour battre Kenin. Kenin n’ira pas trop et ne craquera pas sous la pression. Ce sera le match de Muguruza pour gagner ou perdre. Dois-je lui faire confiance pour le gagner?

En ce moment, je ne le fais pas.

Prédiction: Kenin en 3

