Garbine Muguruza dévoile sa relation avec Conchita Martinez

Garbine Muguruza a commencé la saison 2020 de la meilleure façon possible, avec une demi-finale à Shenzhen et un quart de finale à Hobart. L’Espagnol a atteint la finale de l’Open d’Australie en s’inclinant face à Sofia Kenin après une incroyable bataille.

Elle est revenue au tournoi de Dubaï, où elle a fait ses débuts contre l’ancien numéro un mondial Kim Clijsters, qui est revenu sur le circuit professionnel après huit ans, gagnant par 6-2 7-6 (6). La double championne du Grand Chelem a perdu contre Jennifer Brady en quart de finale.

Depuis qu’elle est devenue professionnelle en 2012, elle a remporté sept titres en simple, dont deux tournois majeurs, l’Open de France 2016 et les Championnats de Wimbledon 2017. Au cours d’une longue interview avec le magazine AS, l’ancien numéro 1 mondial a parlé de sa relation avec Conchita Martinez: «Eh bien, nous devons d’abord parler de la façon dont je l’ai connue, je pense que j’avais entre 14 et 15 ans quand j’ai commencé l’a rencontrée.

Tant d’années se sont écoulées. Dès le premier instant, nous avons eu beaucoup de complicités et de bonnes relations. Au cours de toutes ces années, il s’est amélioré. Aussi lorsqu’elle était capitaine de la Fed Cup. Nous avons parlé. Bien sûr, nous partageons. Nous avons une bonne énergie ensemble.

C’est donc très bien. Je pense que je la vois comme une légende, comme quelqu’un dont je dois apprendre beaucoup parce qu’elle a été exactement dans les mêmes situations, avec seulement 15 ans d’expérience. Donc certainement pas une sœur. Tout simplement plus comme un vrai coach ».