Garbiñe Muguruza: “En ce moment, il est difficile d’être heureux”

Garbiñe Muguruza Il a raté l’occasion d’être couronné champion lors de son troisième Grand Chelem, bien qu’il soit juste, Sofia Kenin celui qui l’a éloigné du prix. Ce n’était pas le meilleur jour pour le joueur de tennis hispano-vénézuélien, une performance que l’Américain a faite, capable de retracer le score et de capturer le titre quand personne ne s’y attendait. Avant de rentrer chez lui après une assez longue tournée, l’élève de Conchita Martínez s’est entretenue avec la presse des aspects positifs et négatifs de cette dernière. Open d’Australie.

Résumé du match. «Elle a pu trouver ses meilleurs coups dans les moments importants, elle a très bien frappé le ballon. Concernant mes performances je ne suis pas très content, je m’attendais à montrer un niveau plus élevé, mais j’ai aussi payé le manque d’énergie après tant de matchs. C’est difficile d’être heureux en ce moment, même si ce fut un tournoi incroyable. J’ai perdu une finale, mais perdre une finale avant de l’atteindre. J’essaie de tout regarder d’un point de vue positif, sans être trop dramatique. Je me suis donné l’opportunité de disputer une nouvelle finale du Grand Chelem, pensant que cela m’aide à me calmer un peu. »

Aspects positifs. «Physiquement, je suis fatigué, cela fait deux semaines intenses avec des rivaux très difficiles. De plus, je n’ai pas joué deux matchs depuis longtemps, il est donc normal que tout me fasse mal. Emotionnellement … Je me sens mal, c’est un moment triste, mais avec le passage des heures je me rendrai compte que j’ai signé un grand tournoi. Les résultats me montrent que ce que je fais est de travailler, commencer l’année avec une finale est un grand coup de pouce, avoir gagné de si bonnes personnes est une preuve importante que je suis sur la bonne voie »

Un trou avec le service. «J’aurais aimé aller mieux, aujourd’hui je n’ai pas trouvé mon service, ce qui m’a mis dans une situation de menace constante, obligé de jouer avec un deuxième service trop souvent. Puis dans les rallyes, elle a été meilleure, elle l’a contrôlée et elle a fait de nombreux vainqueurs, elle a rendu très difficile la mise en jeu de nombreuses balles. Mais j’ai mal tourné, bien sûr, je n’ai pas trouvé mon rythme, le fait de faire plus de doubles fautes m’a fait faire de plus en plus, je ne m’attendais pas à ce que mon service soit ainsi sorti aujourd’hui

Apprentissage du tournoi. «J’ai traversé des moments difficiles, j’ai réussi à jouer avec beaucoup de bons joueurs, à gagner plusieurs top10, je me suis mieux retrouvé avec mon tennis, mais mentalement c’est très difficile de maintenir cette concentration pendant quinze jours. Ce que j’aime le plus, c’est de jouer dans les grands tournois, donc j’espère pouvoir répéter, même si la régularité n’a jamais été mon fort, je suis plus un joueur de tournoi ponctuel. Tu me connais déjà, je suis un joueur agressif, j’aime prendre beaucoup de risques, ça va avec ma personnalité, donc ça ne sera pas facile. »

Nouvelle équipe, premiers succès. «La vérité est que nous avons discuté peu de temps après le match, j’étais un peu en colère (il sourit). Il est très difficile de commencer l’année avec une nouvelle équipe et de faire une finale du Grand Chelem, même si cela signifie que ma décision a été juste, Conchita a de nouveau montré qu’Abe comment me prendre comme joueur, comprend parfaitement comment mon jeu fonctionne. »

