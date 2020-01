Garbiñe Muguruza en demi-finale à l’Open d’Australie

Photographie: @HobartInternational

Garbiñe Muguruza a atteint aujourd’hui pour la première fois les demi-finales de l’Open d’Australie, sa cinquième demi-finale du Grand Chelem mais sa première piste difficile. Garbiñe a battu la Russe Anastasia Pavlychenkova (30 WTA) par 7-5 et 6-3 en une heure et 33 minutes, et aura à peine le temps de récupérer puisque demain jeudi la Roumaine Simona Halep sera mesurée pour une place en finale.

Les nerfs étaient les protagonistes du premier manga. Avec 54% des premiers services, en plus de 10 coups gagnants contre 16 fautes directes, Garbiñe a pris le premier tour en gagnant seulement trois points de plus que son rival, 41 contre 38.

Avec la première manche dans le sac de raquette, Garbiñe a gardé la traction et n’a pas laissé son rival s’échapper au début du deuxième set et finalement il a pu libérer un peu son bras pour gagner 6-3 avec 30 points gagnés.

Garbiñe affrontera à nouveau Simona Halep (3 WTA) en demi-finale. Garbiñe domine 3-2 dans ses affrontements personnels, mais dans le dernier, en demi-finale de Roland Garros, le Roumain l’a emporté.

A la fin du match, Garbiñe a commenté: “Dans le premier set, il a été plus adjoint et nous avons tous les deux eu plus de nerfs, surtout au début c’est toujours plus difficile, mais ensuite je me sentais mieux petit à petit”.

«Depuis que j’ai commencé le tournoi, je suis très concentré pour être plein. J’ai déjà été dans des situations similaires, et je ne veux pas voir au-delà, juste être concentré »x

«C’est toujours spécial d’aller loin en Grand Chelem. Je suis très heureux de rejouer demain. C’est un très long tournoi. Vous avez des adversaires très coriaces, même s’ils ne sont pas têtes de série. Je suis content de passer par chaque match ».

A propos de Halep, son rival en demi-finale

«Je pense que c’est un match difficile. Je pense que ça n’a pas d’importance quand on joue dans le top 5, toujours difficile. C’est une demi-finale, donc, bien sûr, je m’attends à un grand rival. Ce sera une bonne bataille. C’est une joueuse très solide. Elle a joué avec beaucoup de régularité durant toutes ces années ».