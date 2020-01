Garbiñe Muguruza en finale de l’Open d’Australie

Photographie: @HobartInternational

Garbiñe Muguruza entre en finale de l’Open d’Australie, quatrième finale du Grand Chelem de sa carrière. Aujourd’hui, il a battu la Roumaine Simona Halep 7-6 (8) et 7-5 en 2 heures et 5 minutes. Samedi, Muguruza affrontera l’Américaine Sofia Kenin, qui a éliminé la numéro un mondiale, l’Australienne Sofia Kenin. Le match sera à 9h30 pour Eurosport.

Ce sont les déclarations de Garbiñe Muguruza à la fin de son match en demi-finale:

Comment décririez-vous votre capacité de combat dans le jeu d’aujourd’hui et en général pour revenir à ce moment: une finale du Grand Chelem?

Ce fut un voyage difficile. Tous les jours, vous ne jouerez pas une finale du Grand Chelem. Je pense que c’est quelque chose de très unique. J’avais un adversaire coriace. Je savais que ça allait être une demi-finale difficile contre Simona. C’est une très bonne joueuse. Chaque fois que nous jouons, ce sont des matchs très physiques et longs. Je savais que ça allait être une journée très chaude. Les conditions ont été difficiles.

Il était de 4,9 sur l’échelle avant le début du jeu à 5,0, le plafond serait fermé. Vous attendiez-vous à ce qu’ils ferment le toit?

Je n’y ai pas beaucoup réfléchi. J’ai demandé s’il était ouvert ou fermé. Ils m’ont dit qu’il ne faisait pas assez chaud pour le fermer. Je vais bien, eh bien … je vais devoir souffrir là-bas. Ce sera pour nous deux. Je n’y ai pas trop réfléchi. Ce n’est pas en mon pouvoir.

Pouvez-vous parler de ce qui se passait dans votre esprit pendant ce bris d’égalité?

Oui, vous ne saviez pas qui allait gagner ce premier set. Je pense que nous avions tous les deux des points faibles. Je savais que ça allait être un match difficile. Le premier set était très long, donc je savais que ce serait la clé du match en raison des circonstances, de la météo et de tout. Il fallait endurer et celui qui était le plus fort allait l’obtenir. Je suis content d’avoir été ferme, j’ai pris un risque à la fin.

Vous êtes le premier joueur non classé à atteindre la finale depuis 2010.

Je n’y ai pas trop réfléchi. Je savais que n’importe quel match allait être difficile, même comment j’ai commencé le tournoi ne me sentait pas bien. Je suis content de ne pas être à l’honneur. C’est bien. Je vais jouer, peu importe qui.

Comment vous sentez-vous bien avec votre tennis en ce moment?

Je me sens bien. Je pense que j’ai joué plusieurs fois dans le Top 10 et j’ai gagné. C’est définitivement un signe que mon tennis va bien. Heureux d’avoir un jeu de plus à jouer.

Vous savez avec qui vous jouez maintenant en finale, Sofia. Comment pensez-vous avoir progressé dans le tournoi?

Je pense qu’il joue très bien. Je pense que depuis un moment ça progresse dans le classement et dans les résultats. Je pense donc qu’il mérite d’être en finale avec le tennis qu’il a montré. Oui, bonne victoire contre Barty. Ce sera une bonne fin.

Quelle est la différence pour obtenir une victoire serrée comme vous l’avez fait aujourd’hui? L’année dernière, vous avez eu plusieurs matchs que vous n’avez pas pu clore. Il semblait qu’aujourd’hui vous n’alliez pas laisser cela se produire.

Il est difficile de vraiment dire quelle est la petite différence. Je suppose que peut-être mieux structurer les points, en utilisant plus mes armes. C’est littéralement une demi-seconde ou un trait de différence. C’est très délicat. C’est aussi beaucoup de confiance, de la façon dont vous jouez. C’est un mélange.

Ton match précédent contre Sofia à Pékin, que retiens-tu de ce match?

Oui, ce n’était pas un très bon match de ma part. Je pense qu’elle a bien joué. C’était la première fois que nous jouions, donc c’est bien d’avoir ce jeu comme référence. Ce sera un match difficile. C’est la finale d’un Grand Chelem. Peu importe qui est votre adversaire.

Va-t-il faire quelque chose de différent au cours des deux prochains jours ou le maintiendra-t-il assez cohérent comme il l’a fait?

Cela n’a aucun sens de changer quoi que ce soit maintenant. Lorsque les choses fonctionnent, vous essayez de continuer ce que vous faites. Je dois rester très concentré sur le tournoi. Vous n’avez pas beaucoup de temps.

Après ici, j’aurai tout le temps de faire tout ce que je veux. Pour l’instant, restez en “mode compétition”.

Au départ, c’était une pompe à poing très discrète pour l’équipe qui marchait vers le filet. Il semble que vous soyez en mission. C’est comme ça que tu te sens? Si oui, quelle est cette mission?

Hmm, eh bien, la mission est définitivement de sortir d’ici avec un gros trophée. Mais c’était une grande ou une petite fête, c’est une réalisation incroyable. Cela dépend vraiment de ce que vous ressentez. Je pense avoir ce qu’il faut pour jouer ce type de matchs et participer à ce tour.

