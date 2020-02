Garbiñe Muguruza est déjà en quarts de finale du WTA Premier à Dubaï

Garbiñe Muguruza ajoute et continue dans cette 2020. En date du 19 février, le joueur de tennis espagnol cumule déjà 13 victoires cette campagne, seulement 9 de moins qu’en 2019, une année malheureuse où Caracas n’a eu que 22 victoires et est tombée à la 36e place du classement.

19/02/2020

À 16 h 48

CET

Cristian verrouillé

Depuis Conchita Martínez est un entraîneur Garbiñe, Le tennis double champion du Grand Chelem refait surface.

Après la finale de l’Open d’Australie, Muguruza, numéro 16 du classement, a pris quelques jours de repos à Genève, la ville où il réside actuellement, et est revenu sur les pistes cette semaine au WTA Premier à Dubaï.

Avant-hier, il a battu l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters, qui revenait sur le circuit 8 ans plus tard, au premier tour du tournoi asiatique. L’Espagnol, qui a adhéré à Dubaï via une Wild Card de l’organisation, démontre que la régularité est également l’un des aspects dans lesquels elle s’est améliorée cette année.

Garbiñe est déjà en quarts de finale de Dubaï après avoir gagné (7-5 ​​/ 4-6 / 6-4) dans un match très dur de 2 heures et 26 minutes contre la Russe Veronika Kudermetova, numéro 39 du classement WTA.

2 HEURES ET MOYENS DE RÉUNION

Dans une réunion où il y a eu un total de 9 interruptions de service, le bon travail et la plus grande expérience de Garbiñe dans les points de rupture ont décanté l’équilibre vers le côté de la caraqueña, qui malgré le gain du premier set par 7-5, a vu comment le Russe n’a pas abandonné et a pris le deuxième set 6-4.

Dans le troisième et dernier set, Garbiñe était beaucoup plus solide au service et n’a pas accordé Kudermetova pas une seule occasion de pause, en plus de relier cinq services directs dans la dernière manche. L’Espagnol a fini par clore le match par un score de 6-4 au dernier quart.

BRADY, RIVAL POUR UN POSTE EN «SEMIS»

Aux trimestres, l’Américain attend Jennifer Brady (52 WTA) qui, venant de la précédente, a surpris et a battu la Tchèque Marketa Vondrousova (17 WTA) par 4-6, 6-4 et 6-1. Jusqu’à présent, Brady et Muguruza ne se sont jamais rencontrés.

Il n’y a aucun précédent entre les deux joueurs, bien que Garbiñe commence comme favori pour atteindre les demi-finales. Le match entre les Espagnols et les États-Unis se jouera demain à midi avec un calendrier encore à confirmer.

.