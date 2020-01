Garbiñe Muguruza est déjà huitième à l’Open d’Australie 2020

Après une belle victoire il y a quelques jours contre l’Australienne Ajla Tomljanovic, Garbiñe Muguruza Il avait devant lui le défi de confirmer les bons sentiments et de rester ferme dans cet Open d’Australie 2020. Le joueur de tennis hispano-vénézuélien n’a eu que des doutes au cours du deuxième trimestre de ce match, mais après avoir surmonté certaines difficultés, il a grandi dans le match jusqu’à le point de démontrer que dans les tournois du Grand Chelem, c’est Muguruza qui devient le plus dangereux.

Au troisième tour, son rival était l’Ukrainien Elina Svitolina, joueuse de talent et de qualité et qui a passé de nombreuses années dans l’élite du tennis féminin, ce qui pourrait déboucher sur un match très serré avec des alternances entre les deux joueuses. Cependant, dans un tournoi de ce calibre et avec peu de matchs rythmiques compétitifs, rien ne peut être tenu pour acquis, encore moins dans un sport comme le tennis, bien que la joueuse de tennis espagnole ait confirmé sa supériorité sur la piste dès le premier instant et n’a pas donné toute option à son rival

Dès le premier instant, Muguruza est sorti déterminé pour la victoire et a imposé son tennis agressif habituel à une version que Svitolina ne pouvait pas contenir. À tel point que l’ancien numéro un mondial gagnait son service avec confort et, en plus, il ne permettait qu’à son adversaire de marquer un match avec le service, alors qu’il enchaînait deux “ pauses ” consécutives pour se placer avec un 4-1 puissant à son s’il te plait

La première partie semblait presque sans histoire et, en cas de doute, Garbiñe était chargée de la confirmer. Profitant des erreurs de son rival et maximisant sa droite et son revers, le joueur espagnol est revenu pour ajouter deux matchs consécutifs, l’un avec son service et l’autre du reste, pour remporter la victoire au premier quart par 6-1 et faire un pas plus vers les phases à élimination directe de cet Open d’Australie, où l’espagnol a déposé de nombreuses illusions.

La différence entre les deux joueurs était si grande que le scénario du match n’a changé à aucun moment. De plus, l’histoire de la première partie s’est répétée. Garbiñe Muguruza a réussi à casser le service de son rival au troisième match du deuxième tour et a consolidé la pause avec son service, établissant un 3-1 qui préfigurait une autre victoire brutale dans le deuxième set.

Elina Svitolina a réussi à résister et a marqué le match suivant pour mettre un 3-2 qui lui a donné encore plus d’options pour être pleinement dans le match. Cependant, ce triomphe de l’Ukrainien n’était qu’un mirage, car Muguruza n’a pas cédé un sommet et a non seulement prévalu à nouveau avec son service, mais a réussi à réaliser une nouvelle pause, qui, avec son service infranchissable, a conduit à Garbiñe Il prendra le deuxième tour et le match 6-2, ce qui lui permet d’atteindre les huitièmes de finale du tournoi australien. Son prochain rival sortira du duel entre la Néerlandaise Kiki Bertens et la Kazakh Zarina Diyas.

