Garbine Muguruza est la favorite pour remporter la finale Aussie Open

Justine Henin, septuple championne du Grand Chelem, a déclaré que l’ancienne numéro un mondiale Garbine Muguruza devrait prendre le dessus dans la finale du simple féminin à l’Open d’Australie contre l’Américaine Sofia Kenin samedi. Muguruza est double championne du Grand Chelem et a une fiche de 2-1 en finale du chelem tandis que l’Américaine Kenin joue dans sa première finale – son meilleur résultat lors d’un Chelem était le quatrième tour.

S’adressant à ., Henin a déclaré: «Je pense que Muguruza est clairement la favorite pour gagner, en raison de son expérience au Grand Chelem. On dirait que son esprit est complètement sur le terrain, totalement connecté à ce qu’elle fait.

C’est génial de la revoir à ce niveau. Elle a eu beaucoup de hauts et de bas, c’est sûr, mais c’est une fille qui a le potentiel pour jouer des demi-finales et des finales partout. Je pense qu’elle bouge bien aussi, ce que nous avons vu lors du deuxième set contre Halep quand elle était en défense.

Parfois, elle se précipite un peu trop et a besoin d’une ou deux balles de plus pour se construire, mais le net-rushing est plutôt réussi. Elle peut très bien jouer au volleyball, donc nous en verrons probablement plus (en finale) ». Sur Kenin, la Belge a commenté: “Elle ne fait rien d’exceptionnel mais elle fait ce qu’elle peut.

Elle était peut-être un peu nerveuse au début (contre Barty). Mais quand elle a eu l’occasion de prendre les devants, elle s’est lancée. Elle a une bonne vision de la cour, bouge plutôt bien. Bien sûr, ce sera sa première finale du Grand Chelem mais d’après ce que nous avons vu, elle est plutôt détendue ».

Henin pense toujours que la tournée des femmes a besoin d’un groupe de joueurs pour jouer plus régulièrement comme sur la tournée des hommes. “Qui va être le joueur ou parmi les deux ou trois qui vont être vraiment cohérents chaque semaine? Quand vous regardez la tournée des hommes, c’est différent.

Les mêmes gars jouent presque dans les quartiers chaque semaine (en tournée) et il y a moins de surprises. Le niveau (féminin) s’est amélioré, mais c’est juste la cohérence que nous voulons voir un peu plus ».