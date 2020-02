Garbiñe Muguruza est payé des heures supplémentaires à Doha

Garbiñe Muguruza commence une nouvelle aventure pour libérer ses médaillés en 2020. L’Espagnole a battu ses débuts dans le «Premier 5» de Doha (Qatar), non sans souffrance, devant la Russe Daria Kasatkina. Il avait besoin de trois sets (7-5, 5-7 et 6-3) et aussi près de trois heures sur la piste pour liquider son combattant rival.

23/02/2020 à 19h47

CET

Il s’agit du troisième match consécutif qui dure près de trois heures. Un bel exemple du changement de mentalité du numéro 16 du classement WTA cette saison. Travailler à l’ombre de Conchita Martínez Il est clé pour que son élève ne quitte pas les matchs. L’attitude sur la voie deGarbi’Est très différent de la saison dernière. Quel que soit le résultat, il s’accroche à la piste et continue de combattre chaque point sans se déconnecter.

Muguruza Il a envoyé le jeu dès les premières étapes, mais il a dû ramer pour clôturer le premier set en sa faveur. Kasatkina Il a égalé au deuxième tour avec le même score et le duel a été décidé dans le troisième et dernier set.

DEUXIÈME TENNIS AVEC PLUS DE VICTOIRES

Une rupture fondamentale dans le quatrième match de la partielle lui a donné l’avantage de garantir, quelques minutes plus tard, une nouvelle victoire cette saison, la première au Qatar. J’ai célébré avec colère après avoir combattu pendant près de trois heures et avoir obtenu un total de 50 «gagnants». Il y a déjà 14 triomphes qui s’additionnent dans ce que nous avons de l’année si l’on compte les cinq tournois auxquels il a participé, un chiffre qui le place comme le deuxième joueur de tennis avec le plus de victoires du circuit WTA, seulement derrière le jeune Kazakh Elena Rybakina qui s’accumule 19.

Au deuxième tour, Garbiñe affrontera l’Australien Ajla Tomljanovic, qui a éliminé son compatriote Priscilla Hon (6-2 et 6-4). Il la connaît bien depuis qu’ils ont affronté cette même saison une fois. C’était à l’Open d’Australie et ce duel est tombé du côté des Espagnols en trois sets.

CARLA RETOURNE CE LUNDI

L’autre espagnol en compétition cette semaine à Doha fera ses débuts ce lundi (12h30). Le canari Carla Suarez, actuel 59 du monde et qui accède directement à la table finale, cite avec les Chinois Shuai zhang dans son affrontement au premier tour.

