Garbine Muguruza et d’autres Espagnols soutiennent l’initiative de Rafael Nadal pour lever des fonds

Les meilleurs joueurs espagnols de la WTA, dont l’ancien numéro un mondial Garbiñe Muguruza, Carla Suárez Navarro et Paula Badosa, ont rejoint leur compatriote Rafael Nadal et le basketteur Pau Gasol, l’initiative de la Croix Rouge Répond, qui vise à lever un total de 11 millions d’euros auprès de le monde du sport espagnol pour aider les personnes touchées par la pandémie de COVID-19.

Muguruza, Suarez Navarro et Badosa se sont tous joints à la cause et ont également envoyé des messages sur leurs réseaux sociaux à leurs abonnés. L’Espagne a été l’un des pays les plus gravement touchés par la pandémie de COVID-19.

Me sumo a la iniciativa #CruzRojaResponde junto a @paugasol y @RafaelNadal.

Los deportistas españoles siempre hemos contado con vuestro apoyo.

Ahora, debemos conseguir #NuestraMejorVictoria 🙌🏻🇪🇸🏥

Podemos donar en 👉🏻 ES44 0049 0001 5321 1002 2225.https: //t.co/ZLzmcYaz2y – Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) 27 mars 2020

Ante la Emergencia Sanitaria Los Deportistas Buscamos #nuestramejorvictoria.

Colabora en el proyecto #CruzRojaResponde con tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225.

@RafaelNadal y @paugasol han marcado el camino. ¿Te sumas?

🙏🏻🏥

👉🏻 https://t.co/7ZL5hgVDyX pic.twitter.com/DVPtrouezT – Paula Badosa (@ paulabadosa15) 26 mars 2020

@RafaelNadal y @paugasol …

¡Claro que me uno! #nuestramejorvictoria #CruzRojaResponde

Todos podemos ayudar aquí:

ES44 0049 0001 5321 1002 2225.

¡¡V A M O S !!

👉 https://t.co/A62QCiYbw9… pic.twitter.com/Vs8WdY2yvc – Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 27 mars 2020

