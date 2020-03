Garbine Muguruza et Ivo Karlovic réagissent à la suspension du tennis

Les réactions à la suspension des tournois de tennis continuent de venir des joueurs. L’ancien numéro un mondial Garbine Muguruza, vainqueur de l’Open de France 2016 et du Championnat de Wimbledon 2017, a publié un message sur Twitter disant: “Il est temps de s’arrêter et d’attendre.

Prenez soin de vous et des autres autour de vous et soyez en sécurité. “Pendant ce temps, le grand croate Ivo Karlovic a posté deux mises à jour sur son compte Twitter, la première sur le fait de suivre un camp d’entraînement pendant la suspension et l’autre sur la distanciation sociale, une blague sur son la taille.

Karlovic a d’abord commenté: «Tennis suspendu pendant 6 semaines. Encore un autre camp d’entraînement hors saison. Juste ce dont j’avais besoin. et posté plus tard un autre tweet, ‘CDC recommande la distanciation sociale pour prévenir le coronavirus. Je le fais depuis le début des années 2000.L’ATP Tour a suspendu tous les événements pour les six prochaines semaines tandis que le WTA Tour a annulé les prochains événements et fera un examen des événements de la saison sur terre battue européenne dans la semaine à venir. .

Toca parar y esperar. Cuidaros y cuidad a los de vuestro alrededor. Manteneros une salve.

Il est temps de s’arrêter et d’attendre. Prenez soin de vous et des autres autour de vous et soyez en sécurité.

✈️ #Home #Safe #Geneva 😘 pic.twitter.com/QUR1PZJqsK – Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 13 mars 2020

Tennis suspendu pendant 6 semaines.

Encore un autre camp d’entraînement hors saison. Juste ce dont j’avais besoin .. – ivo karlovic (@ivokarlovic) 12 mars 2020

Le CDC recommande la distance sociale pour éviter le coronavirus. Je le fais depuis le début des années 2000 – ivo karlovic (@ivokarlovic) 13 mars 2020