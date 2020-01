Garbine Muguruza explique comment le travail acharné et la patience portent leurs fruits après avoir atteint les demi-finales

Les deux dernières années ont été difficiles pour Garbine Muguruza, mais sa décision de simplement «s’y accrocher» porte ses fruits car elle en est à sa première demi-finale de l’Open d’Australie.

Après avoir remporté l’Open de France en 2016 et Wimbledon en 2017, beaucoup ont prédit que Muguruza ajouterait quelques autres tournois du Grand Chelem à sa collection au cours des prochaines années.

Cependant, elle a eu du mal en 2018 et 2019 car elle n’a atteint les dernières étapes des majors qu’une seule fois et s’est effondrée hors du top 20 mondial.

Pas trop de gens s’attendaient à ce qu’elle réussisse bien à l’Open d’Australie, alors qu’elle a commencé cette saison en tant que n ° 35 mondiale, mais près de deux semaines et elle est deux victoires loin de soulever un troisième majeur.

L’Espagnole a battu la cinquième tête de série Elina Svitolina, la neuvième tête de série Kiki Bertens et la 30e tête de série Anastasia Pavlyuchenkova en route vers la demi-finale où elle affrontera la quatrième tête de série Simona Halep.

Parlant de ses luttes et de son retour à la forme, Muguruza a déclaré: «Je pense que le moment le plus difficile est lorsque vous travaillez dur, travaillez comme avant, ou encore plus dur, et vous n’avez pas l’impression que les résultats arrivent rapidement. Les athlètes peuvent parfois devenir un peu désespérés, trop impatients.

«Il est très difficile d’être pendant tant d’années au sommet du jeu, étant aussi constant. J’ai l’impression que c’est quelque chose de très difficile à faire. À peine quelques joueurs peuvent tenir cela pendant de nombreuses années consécutives.

“Il suffit d’être patient et de traverser les moments difficiles, accrochez-vous et cela reviendra.”

“Savez-vous qui vous jouez ensuite?”

“Je ne sais pas”

Briser l’actualité à @ GarbiMuguruza… # AusOpen | # AO2020 pic.twitter.com/sVExPMS48V

– #AusOpen (@AustralianOpen) 29 janvier 2020

Être double vainqueur du Grand Chelem vous donne certainement un peu d’inspiration.

“Je pense qu’une fois que vous l’avez fait, cela vous donne certainement une certaine confiance que vous pouvez gérer deux semaines de compétition, grand chelem, jouer de nombreux matchs”, a déclaré l’ancien numéro 1 mondial.

«Peu de gens peuvent dire qu’ils l’ont fait. Dans mon cas, je sais que c’est là que je me sens le plus motivé. Je n’y pense tout simplement pas trop. Je suis juste heureux d’être ici, excité de voir jusqu’où je peux aller. “

