Garbiñe Muguruza fait ses adieux à Dubaï avant Brady

Le spectateur qui s’apprête à profiter d’une partie de Garbiñe Muguruza à la télévision pour se détendre, il doit supprimer cette idée de sa tête. L’espagnol génère toutes sortes de sensations moins de détente et de tranquillité, imprégner les spectateurs dans un tourbillon d’émotions qui vont de la perplexité en raison de son excellent niveau à la stupeur en raison de revers continus, de l’admiration au désespoir, mais vous devez toujours prendre Sur le plan positif, et contrairement aux années précédentes, le niveau de jeu des Espagnols est meilleur. Vous pouvez toujours le perdre, mais vous devez analyser comment il est perdu, et Muguruza l’a fait comme un gros, ce qui est après tout ce qu’il est. Aujourd’hui, il a perdu contre l’Américain Jennifer Brady 6-7 (5), 6-3 et 6-4 en quarts de finale du WTA Premier 5 à Dubaï.

À tel point que la joueuse de tennis américaine a commencé le jeu à un très haut niveau, étant très confiante avec son service et sans faire de concessions à sa rivale. D’un autre côté, Garbiñe n’a pas fini d’être à l’aise sur le terrain, faisant des erreurs non forcées qui ont rendu difficile la rotation, bien que le joueur hispano-vénézuélien ait fait de grands coups pour maintenir l’égalité dans le match.

Mais cette égalité s’est vite rompue. Dans un match à oublier, Garbiñe Muguruza a commis quelques erreurs directes pour s’adapter à sa première «pause» du match et a mis Brady en net avantage pour rejoindre le premier set (2-4). C’est à ce moment que la joueuse de tennis espagnole a démontré son évolution dans l’aspect mental. Si à d’autres occasions, il avait remarquablement perdu sa manche, à cette occasion, il a pu se remettre de la casse et, étant de plus en plus fidèle à son style, il a réussi à rompre le service de son rival et à maintenir l’égalité, amenant le match à la ‘ casser ‘.

La ligne de jeu de Muguruza était sur une trajectoire ascendante et l’ancien numéro un mondial a maintenu un haut niveau de tennis dans le match final, où il a obtenu un avantage important au départ qui était définitif pour signer le premier set. Jennifer Brady a commencé à souffrir sur la piste et a cédé le «tie-break» contre le joueur de tennis hispano-vénézuélien 7-5.

La pire version de l’hispano-vénézuélien a été vue de là. Dans un deuxième set vraiment terrifiant, Muguruza avait l’air lent sur ses jambes, coincé mentalement et faisant beaucoup d’erreurs non forcées. Le résultat d’un aussi horrible ne pouvait être que de perdre le set, même devant un joueur issu d’une dynamique positive lors des derniers matchs. Brady a ramassé avec plaisir les cadeaux des Espagnols et était déjà lié à une autre crise d’existence de Muguruza qui lui a permis de donner la cloche et tant de choses qu’il a faites.

Dans le troisième set, le match se démarquait par son égalité, bien que Garbiñe avait jusqu’à 0-40 au début du set, un désavantage qui a gaspillé et qui a servi à donner de l’air à un Brady qui savait quand il devait attaquer pour prendre le match. Lorsque tout semblait à nouveau résolu dans le bris d’égalité, l’Américaine a pris sa meilleure version pour casser le service de l’Espagnole et prendre le set et le match. Muguruza s’envolera désormais pour Doha, tandis que Brady jouera demain contre la gagnante du duel entre la Roumaine Simona Halep et la Roumaine Aryna Sabalenka.

.