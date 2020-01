Garbiñe Muguruza, heureuse de son niveau contre Tomljanovic

Joueur de tennis espagnol Garbiñe Muguruza a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser ses sentiments après la grande victoire remportée aujourd’hui contre l’Australienne Ajla Tomljanovic qui a réussi à vaincre en trois sets serrés. De bons sentiments pour l’ancien numéro un mondial qui a également évoqué son expérience en pré-saison en montant le Kilimandjaro.

Difficulté du match contre Ajla Tomljanovic: “Je n’ai pas été surpris par la difficulté du match, car je m’y attendais sincèrement. Nous avions déjà joué avant et avons eu de très bons matchs. J’étais prêt pour une bataille difficile dont je suis sorti victorieux. Le troisième set a été très contesté. et j’aurais pu opter pour l’un ou l’autre. Je suis très content de la façon dont j’ai joué et de la façon dont j’ai réussi à clore ces derniers matchs. “

Expérience du Kilimandjaro pendant la pré-saison: “Ce fut un défi très compliqué, différent de ce que je fais habituellement pendant la pré-saison. La récompense que vous avez est incroyable. Vous n’obtenez aucun prix, aucune photo, vous êtes simplement heureux d’avoir atteint l’objectif prévu avant de grimper. C’était un défi physique et surtout mentalement, mais je dois admettre que c’était une chose amusante et je cherchais à déconnecter un peu ce à quoi ressemble le tennis. 2019 a été une année compliquée et différente, et j’ai dû chercher d’autres choses pour ne pas tomber en morceaux. Maintenant, la situation est différente et je Je trouve cela très confortable sur la piste. Je me sens prêt à affronter n’importe quel joueur de tennis. “

Cela vous a-t-il aidé à atteindre le niveau maintenant?: “Bien sûr. C’est une expérience compliquée à partir de laquelle vous apprenez beaucoup de vous, vous savez comment gérer d’autres situations et vous acquérez une expérience mentale et physique incroyable. Tout dans cette vie n’est pas du tennis et je voulais juste avoir une expérience différente, parce que je veux faire beaucoup autre chose que jouer au tennis. Si j’avais une nouvelle chance de recommencer, je serais ravi. “

Satisfaction pour le niveau proposé aujourd’hui: “Je ne pense pas avoir l’impression d’être le joueur de tennis d’il y a quelques années, mais vous vous sentez heureux chaque fois que vous gagnez un match difficile. Quand vous travaillez dur et voyez comment cela apporte une récompense, c’est très gratifiant. À chaque victoire, je me sens mieux émotionnellement et cela m’aidera également à avoir des sensations face aux matchs suivants. Je suis heureux de gagner des matchs de ce type, des matchs où il y a un an, il était très difficile de gagner. Je suis très satisfait. “

Haut niveau dans le réseau (24 points de 28 téléchargements sur le réseau): “Être un joueur offensif est dans mon ADN. J’ai toujours été comme ça et j’aime aller sur le net chaque fois que je peux. Aujourd’hui c’est vrai que les choses se sont très bien passées pour moi, j’ai eu un bon pourcentage mais cela n’arrive pas toujours. des moments où vous n’obtenez rien et vous devez parier sur un autre type de jeu “, a conclu la conférence de presse hispano-vénézuélienne.

