Garbiñe Muguruza, heureuse pour son niveau contre Kudermetova

Joueur de tennis espagnol Garbiñe Muguruza a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la victoire remportée aujourd’hui contre la Russe Veronika Kudermetova lors des huitièmes de finale de la WTA Premier 5 à Dubaï, tournoi où la partie hispano-vénézuélienne fait partie des grands favoris , notamment grâce à son excellent début de saison.

Match compliqué contre Veronika Kudermetova: “Ce fut un match très difficile. Elle est venue très bien du tennis. Pour être honnête, je ne la connaissais pas beaucoup car nous n’avions jamais joué auparavant, mais hier j’ai pu l’analyser pour savoir quels étaient ses points faibles et ses points forts. Aujourd’hui, elle a fait un très bon jeu et a joué très agressif avec son service. Je pense qu’il est déjà sur la bonne voie, et s’il continue comme ça, il aura beaucoup de joies dans sa carrière sportive. “

Niveau de tennis affiché aujourd’hui: “Il y a beaucoup de choses que je dois encore améliorer. Je suis très excité de pouvoir être à nouveau dans un quart de finale d’un tournoi de ces caractéristiques. C’est très gratifiant de pouvoir continuer à concourir à ce niveau, en combattant chaque balle comme si c’était la dernière et en s’approchant de chacune.” encore une fois à mon meilleur niveau de tennis. Pourtant, comme je l’ai déjà dit, je dois améliorer certaines choses dans mon tennis. “

Qu’est-ce qui se démarque dans votre jeu?: “Je ne souligne rien de particulier. Je suis heureux d’organiser des matchs compliqués comme aujourd’hui. Aujourd’hui, la réunion a été résolue en ma faveur par de petits détails, et ces choses sont réalisées sur la base du travail et des efforts. Comme je l’ai déjà dit, Je suis très heureux d’être de nouveau en quart de finale. Le début d’année est très bon et j’espère juste continuer avec cette bonne dynamique de résultats. “

Jennifer Brady sera sa prochaine rivale: “C’est une très bonne joueuse de tennis et je devrai jouer à mon meilleur niveau pour pouvoir la battre. À ce stade et en quart de finale d’un tournoi de cette nature, tout joueur que vous affronterez sera difficile à vaincre. Elle joue bien et Je devrai également être vigilant, car comme pour Kudermetova, je ne me suis jamais mesuré auparavant. Maintenant, je vais analyser comment il joue. “

Relation avec Conchita Martínez: “Nous nous connaissons depuis mes 14 et 15 ans. Dès le premier moment, nous avons eu une relation de complicité et de respect. Depuis qu’elle était capitaine de la Fed Cup, notre relation s’améliorait et nous avons commencé à partager des expériences. A chaque fois que nous sommes ensemble, la tranquillité règne. et l’harmonie. Je ne la considère pas comme une sœur aînée, mais comme une légende de ce sport “, a conclu la joueuse espagnole.

.