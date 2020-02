Garbiñe Muguruza: “J’ai des douleurs sur tout le corps”

Continuez à accumuler de bons sentiments Garbiñe Muguruza Après son excellent début de saison. Malgré avoir battu Ashleigh Barty hier en quarts de finale du tournoi de Doha, la hispano-vénézuélienne continue de laisser de bonnes performances dans tous les tournois qu’elle joue et a réussi à atteindre au moins les quarts de finale des cinq tournois qu’elle a disputés cette année. (Shenzhen, Hobart, Open d’Australie, Dubaï et Doha). Jamais auparavant dans sa carrière, il n’avait réussi à atteindre au moins les quarts en cinq tournois consécutifs.

Bien sûr, l’énorme charge de jeux est quelque chose que Muguruza commence à ressentir et dans son duel contre le numéro 1 mondial, c’est quelque chose qui a déséquilibré l’équilibre en faveur de l’Australien. “Aujourd’hui, je me suis retrouvé pire physiquement que lors d’autres réunions. C’était difficile parce que j’avais du mal à commencer à jouer et elle s’en sortait très bien. J’ai réussi à l’emmener dans une troisième manche mais je manquais d’énergie. Elle est devenue plus cool”, a déclaré Muguruza, que l’EFE recueille.

Garbiñe, qui au début de l’année est tombé malade et qui l’a forcé à faire un effort supplémentaire à Melbourne, avoue être très endolori et soucieux d’avoir quelques jours de congé qui lui permettent de reprendre des forces face au mois intense qui s’annonce, avec Indian Wells et Miami. “J’ai des douleurs sur tout le corps à cause du fardeau des rencontres. S’il est vrai qu’on ne se sent jamais à 100%, aujourd’hui j’en ai remarqué plus, surtout avant un joueur comme Barty, qui a très bien joué. Cela m’a fait échouer des coups qui, dans d’autres jeux, n’avaient pas échoué. Maintenant, je vais aux États-Unis pour préparer Indian Wells et Miami. Quelques jours de repos me seront utiles, car j’ai eu plusieurs matchs d’affilée avec peu de temps pour me reposer “, a-t-il déclaré.

