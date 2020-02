Garbiñe Muguruza: “Je sentais que je devais changer”

Après un 2019 à oublier, les Espagnols Garbiñe Muguruza est revenu à l’élite du tennis par la main de Conchita Martínez, avec lequel il reconnaît avoir “une complicité particulière”, et espère être réinstallé dans le “top-ten” du classement WTA.

“Ce que nous avons de très bien, c’est qu’elle a été une joueuse de très haut niveau et que nous nous comprenons immédiatement. C’est une complicité très particulière, car nous avons besoin de la moitié des mots pour nous faire comprendre”, explique Garbiñe lors d’un événement Caser Seguros.

Le binôme Muguruza-Martínez réussi n’est pas le fruit du hasard. À Wimbledon 2017, l’exteniste aragonais a remplacé pendant deux semaines le Français Sam Sumyk, l’entraîneur qui a conduit Garbiñe à atteindre le numéro 1 mondial et qui ne pouvait pas être dans ce Grand Chelem britannique pour une affaire personnelle.

Sous sa supervision, Muguruza Il a été couronné pour la première fois au All England Club, 23 ans après que l’ancien joueur de Monzón l’a fait et, bien qu’il soit revenu plus tard avec Sumyk, il savait que ses chemins se retrouveraient.

“Conchita est une personne que j’ai toujours considérée. Et cette fois, quand je cherchais un coach, il y avait une coïncidence qu’elle était disponible (il y a quelques semaines qu’elle avait terminé sa relation professionnelle avec la Tchèque Karolina Pliskova) et, le moment venu, je n’ai pas hésité à la contacter pour travailler avec elle “, révèle-t-il .

“Le relais de l’équipe technique a été difficile, mais comme tout le reste, les sports sont des cycles. J’ai senti que je devais changer d’air, une nouvelle voix, une nouvelle équipe, renouveler un peu l’énergie. Et Conchita a été très rapide “, dit-il.

IL EST ARRIVÉ À LA FINALE À MELBOURNE

Sa résurrection, comme d’habitude, est arrivée en Grand Chelem après avoir atteint la finale de l’Open d’Australie: “Il est clair que tous les tournois sont importants, mais Je ne peux pas nier que les Grands Chelems me motivent plus. Je fais mieux quand je ressens ces grandes scènes et que je fais face aux grands joueurs ou que je ressens juste une super adrénaline “, admet-il.

A 26 ans, il récupère logiquement le numéro 1, “un très gros puzzle à assembler”, donc c’est “très difficile à réaliser”, dit-il.

Jusqu’à présent, il a été remis aux mains de Conchita Martínez, afin qu’il guide son talent inépuisable: “Nous travaillons dur pour mettre de l’ordre dans tout cela. Dans l’organisation du jeu, le style de jeu. De nombreux détails techniques qui, à un niveau élevé, font la différence“.

