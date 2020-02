Garbine Muguruza lance sa ligne de bijoux en …

Garbine Muguruza – ancien n ° 1 mondial, double champion du Grand Chelem et finaliste de l’Open d’Australie. Tous les faits bien connus sur la star espagnole du tennis. Que diriez-vous de Garbine Muguruza, propriétaire de sa propre ligne de bijoux. C’est quelque chose qui n’est pas si bien connu de l’Espagnol.

Muguruza a déjà publié sa première collection en vente sur Internet et sera lancée sur le marché nord-américain le 14 février pour coïncider avec la Saint Valentin. La proposition de Muguruza est venue de son agent Oliver van Lindonk, d’IMG, pour créer sa propre ligne de bijoux à travers la société américaine ‘rivalworld’, qui travaille avec des célébrités comme Kim Kardashian.

Muguruza aime la mode elle-même et a immédiatement accepté la même chose. Sa marque s’appelle Servana et si elle réussit, la marque sera également bientôt visible dans les centres commerciaux du monde entier. Selon Marca, Muguruza choisit les conceptions et teste les différents bijoux, des boucles d’oreilles aux pendentifs, lui donnant son approbation pour leur look et leur confort et elle les a également présentés dans ses matchs à Melbourne.

Muguruza continue de rester associé à de nombreuses marques telles que Adidas, Rolex, Case Seguros, Babolat, Evian, Maui Jim et Beats by dre, tout en étant ambassadeur de l’ONG Rooms to Read. Samedi, Mugurua s’est incliné en finale de l’Open d’Australie face à l’Américaine Sofia Kenin.

Elle a retrouvé l’ancienne championne de Wimbledon Conchita Martinez en tant qu’entraîneure pendant la morte-saison, ce qui a été son meilleur résultat en Chelem au cours des deux dernières saisons.