Garbiñe Muguruza parle en tant que finaliste de l’Open Australia 2020

L’inspiration est revenue à Garbiñe Muguruza comme s’il n’était jamais parti, avec le naturel dont les génies de toute discipline se présentent pour l’élever dans une catégorie supérieure. L’Espagnol est en finale de Open d’Australie 2020 après une splendide rencontre avant Simona Halep et il continue de montrer ce calme tendu qui accompagne son regard féroce de prédateur compétitif qu’il expose dans les grandes dates. Après deux ans de déconnexion incompréhensible, les eaux reviennent à leur chaîne parce que le talent n’est pas négociable et parce que la soif de gagner le fait ressortir sans équivoque. Ses réflexions sur ce qui s’est passé et la perception de sa rivale en finale, Sofia Kenin, sont la meilleure garantie de penser que l’Espagnol quittera Melbourne avec le titre.

-Conditions très chaudes. “Ce fut un match vraiment difficile, les conditions étaient difficiles. Je savais que je faisais face à une grande opportunité, ce n’est pas facile de jouer une finale du Grand Chelem et je savais que j’allais souffrir là-bas. Simona est un très bon joueur et coûte toujours beaucoup pour pouvoir la battre. Je savais que si je souffrais, elle le faisait aussi, alors j’ai essayé de me concentrer sur mon jeu et d’être agressif à tout moment “, a expliqué l’Espagnol.

-Sensaciones et façon d’affronter le tournoi mentalement. “J’étais sûr que le premier set allait être décisif après la difficulté et la régularité. Je me disais tout le temps que je devais persévérer, continuer à me battre. Je joue très bien, je pense que la façon dont je structure les points est étant la bonne, j’utilise mes armes de la meilleure façon et dans mon tennis, tout est basé sur la confiance. Une demi-seconde avant ou après est la différence entre le succès et l’échec “, a déclaré Garbiñe. “Ne pas être à la tête de la série m’a fait affronter plusieurs des meilleurs et la vérité est que cela m’aide à ne pas me sentir sous les projecteurs depuis le début du tournoi. La vérité est que lorsque je suis arrivé au tournoi, je ne pensais pas à gagner le titre “, at-il dit.

-Expérience dans les grandes dates. Celui qui est né à Caracas jouera sa cinquième finale du Grand Chelem, ce qui peut être important lors de la gestion des émotions avant et pendant le match. “C’est certainement un facteur qui peut être important et différent; il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent le dire, mais au final tout dépend de ce que vous faites sur la piste dans ce jeu, l’expérience ne garantit rien. Je crois en moi et je sais que J’ai ce qu’il faut pour gagner ce type de rencontre. C’est pourquoi j’essaie de rester calme jusqu’à ce que j’atteigne l’objectif, qui n’est autre que d’être champion “, a révélé un ambitieux Garbiñe. “Ce serait formidable de terminer le Grand Chelem un jour, c’est une grande motivation”, a-t-il déclaré.

-Perception de Sofia Kenin, rivale en finale. La jeune américaine avait averti de son temps pendant un certain temps, mais peu de gens pariaient sur une éruption fulgurante dans ce Open d’Australie 2020. “Il joue très bien, il progresse dans le classement depuis un certain temps et il mérite d’être en finale. Ce sera un match difficile, quel que soit le style de jeu de l’adversaire. La finale d’un Grand Chelem sera toujours compliquée.” me concentrer sur mon jeu, elle est très solide et talentueuse “, a expliqué une Garbiñe Muguruza qui a été mesuré une fois à l’Américain, réglé avec défaite à l’Open de Chine 2019 en trois manches. De fortes émotions arrivent en finale d’un tournoi auquel, en ce moment, l’Espagnol est déjà favori.

.